16:12 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" подписал контракт с 30-летним хавбеком "Химок"

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"Спартак" заключил контракт с полузащитником Николаем Тюниным, который ранее выступал за "Химки". Как сообщает пресс-служба красно-белых, контракт заключен до 31 мая 2020 года.

С 2004 года полузащитник играл за молодежную команду красно-белых. В 2005 году он провел один матч за основной состав клуба, выйдя на замену в гостевой встрече 1/16 финала Кубка России против "Океана" (2:1).

30-летний Тюнин будет заявлен за "Спартак-2", выступающий в ФНЛ.

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2017-12-29-nikolay_tyunin_stal_igrokom_spartaka/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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atl4nt

под ЛЕ трансфер)

17:54

Honest Spartak

Зачем?

17:50

Serenky25

Это какой то тонкий ход. В стиле "Дитя предназначения" (Анджей Сапковский). (((:

17:28

shpasic

будет во второй лиге играть вместо кого-то из молодых дарований академии.

17:04