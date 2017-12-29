"Спартак" подписал контракт с 30-летним хавбеком "Химок"

"Спартак" заключил контракт с полузащитником Николаем Тюниным, который ранее выступал за "Химки". Как сообщает пресс-служба красно-белых, контракт заключен до 31 мая 2020 года.
С 2004 года полузащитник играл за молодежную команду красно-белых. В 2005 году он провел один матч за основной состав клуба, выйдя на замену в гостевой встрече 1/16 финала Кубка России против "Океана" (2:1).
30-летний Тюнин будет заявлен за "Спартак-2", выступающий в ФНЛ.
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2017-12-29-nikolay_tyunin_stal_igrokom_spartaka/
atl4nt
под ЛЕ трансфер)
17:54
Honest Spartak
Зачем?
17:50
Serenky25
Это какой то тонкий ход. В стиле "Дитя предназначения" (Анджей Сапковский). (((:
17:28
shpasic
будет во второй лиге играть вместо кого-то из молодых дарований академии.
17:04