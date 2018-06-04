"Спартак" подписал французского защитника Жиго

"Спартак" и бельгийский "Гент" заключили контракт о переходе центрального защитника Самуэля Жиго, сообщает сайт красно-белых.

Сообщается, что контракт с футболистом подписан на четыре года. 24-летний игрок стал игроком "Гента" в январе 2017 года. В минувшем сезоне он сыграл за клуб 44 матча (20 побед, 11 ничьих и 13 поражений), забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи. Француз выиграл 74% единоборств, совершил 88% точных передач, а также – 81% успешных отборов. Показатель выигранной борьбы в воздухе в прошедшем сезоне у него составил 71%.

⚡💣⚡ Встречайте новичка команды, 🔴⚪️!#Спартак и бельгийский "Гент" заключили трансферный контракт о переходе центрального защитника Самуэля Жиго в наш клуб на постоянной основе. Трудовой договор игрока рассчитан на четыре года.



📍 https://t.co/1uWCIWp4yK#СамуэльЖиго pic.twitter.com/b5kj5x7if7 – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 июня 2018 г.

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