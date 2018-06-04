16:04 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" подписал французского защитника Жиго

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"Спартак" и бельгийский "Гент" заключили контракт о переходе центрального защитника Самуэля Жиго, сообщает сайт красно-белых.

Сообщается, что контракт с футболистом подписан на четыре года. 24-летний игрок стал игроком "Гента" в январе 2017 года. В минувшем сезоне он сыграл за клуб 44 матча (20 побед, 11 ничьих и 13 поражений), забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи. Француз выиграл 74% единоборств, совершил 88% точных передач, а также – 81% успешных отборов. Показатель выигранной борьбы в воздухе в прошедшем сезоне у него составил 71%.

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2018-06-04-samuel_zhigo_pereshel_v_spartak/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

Жиго, жги!))

16:12

Xen1um

Хорошо, без шума и пыли.

16:08

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