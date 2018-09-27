"Спартак" поддержал решение РФС о проведении матча с "Енисеем" в Красноярске

Сегодня на заседании Бюро Исполкома РФС было принято решение допустить Центральный стадион им. Ленинского комсомола, на котором выступает "Енисей", к матчам чемпионата России до конца 2018 года. Таким образом, красноярский клуб примет "Спартак" 7 октября на домашней арене в рамках 10-го тура РПЛ.

- "Спартак" поддерживает решение бюро исполкома РФС, так как многие поклонники красно-белых уже успели приобрести невозвратные авиабилеты в Красноярск, ориентируясь на предварительную информацию в СМИ. Понесенные ими убытки ударили бы по имиджу премьер-лиги, ее клубов и всего российского футбола., - сообщается на официальном сайте красно-белых.

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