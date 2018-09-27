17:14 | Футбол — РПЛ

"Спартак" поддержал решение РФС о проведении матча с "Енисеем" в Красноярске

Обсудить
1

Сегодня на заседании Бюро Исполкома РФС было принято решение допустить Центральный стадион им. Ленинского комсомола, на котором выступает "Енисей", к матчам чемпионата России до конца 2018 года. Таким образом, красноярский клуб примет "Спартак" 7 октября на домашней арене в рамках 10-го тура РПЛ. 

- "Спартак" поддерживает решение бюро исполкома РФС, так как многие поклонники красно-белых уже успели приобрести невозвратные авиабилеты в Красноярск, ориентируясь на предварительную информацию в СМИ. Понесенные ими убытки ударили бы по имиджу премьер-лиги, ее клубов и всего российского футбола., - сообщается на официальном сайте красно-белых. 

Енисей - Спартак М

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-09-27-match_yenisey__spartak_proydet_v_krasnoyarske/

Обсудить
1
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 9-й тур. "Спартак" - "Ростов" и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...