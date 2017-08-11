20:51 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" подарит абонемент 81-летней болельщице

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"Спартак" подарит абонемент своей 81-летней болельщице Римме Ненашевой. Она с 5-ти лет болеет за красно-белых. Однако стадион посетила лишь второй раз в жизни, побывав на игре 5-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (2:0). Абонемент на матч ей одолжил ее сын. При этом бабушка отправилась на стадион одна на фанатский сектор.

– Этой истории два часа отроду. В соцсетях друг нашел этот пост с ее фотографией, но немного с другими данными, – цитирует "Р-Спорт" члена семьи Ненашевой Светлану Харитонову. – Я написала, чтобы уточнить информацию, завязалась переписка, со мной связались из клуба, и мы договорились, что я ее вечером сфотографирую, передам ее паспортные данные, после чего уже будет оформляться абонемент в подарок.

На дерби с ЦСКА она не собирается, все-таки это чужой стадион, думаю, не стоит. А вот если успеют оформить абонемент, то на матч с "Локомотивом" сходит с большим удовольствием.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170811/1124109758.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Пора облагородить наши трибуны светским советским образованием.

20:57