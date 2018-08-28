15:02 | Футбол — РПЛ

"Спартак" подарил Мостовому именную футболку на 50-летие


Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой посетил клубный музей "Спартака", информирует пресс-служба клуба.

Экс-футболист, недавно отметивший свое 50-летие, получил в подарок именную футболку.

Пресс-служба "Спартака"  анонсировала визит Мостового как "приход важного и знаменитого гостя".

А затем сообщила о прибытии ветерана клуба.

 

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