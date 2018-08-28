"Спартак" подарил Мостовому именную футболку на 50-летие

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой посетил клубный музей "Спартака", информирует пресс-служба клуба.
Экс-футболист, недавно отметивший свое 50-летие, получил в подарок именную футболку.
Пресс-служба "Спартака" анонсировала визит Мостового как "приход важного и знаменитого гостя".
Считанные минуты остаются до прихода важного и знаменитого гостя в музей #Спартак’а.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 28 августа 2018 г.
Кто бы это мог быть? 😉 pic.twitter.com/aeCxiFB5q3
А затем сообщила о прибытии ветерана клуба.
А вот и он! 👑– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 28 августа 2018 г.
Прославленный ветеран #Спартак’а Александр Мостовой, недавно отметивший свое 50-летие!
Вручили "Царю" именную футболку! 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/k8xlALDE1g