"Спартак" поборется с "Бенфикой" за полузащитника "Эстудиантеса"

"Спартак" заинтересован в приобретении 19-летнего полузащитника "Эстудиантеса" Сантьяго Аскасибара, утверждает Football Scouting. Помимо московского клуба переманить аргентинца попытаются "Болонья" и "Бенфика". На родине Аскасибар считается перспективным игроком и одним из кандидатов на попадание в сборную Аргентины в ближайшее время. Аскасибар провел три матча за национальную команду на Олимпиаде-2016.

За взрослую команду "Эстудиантеса", контракт с которой рассчитан до 2019 года, он уже провел 30 матчей. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 2,8 миллиона евро.