17:28 23 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Спартак" поборется с "Бенфикой" за полузащитника "Эстудиантеса"

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"Спартак" заинтересован в приобретении 19-летнего полузащитника "Эстудиантеса" Сантьяго Аскасибара, утверждает Football Scouting. Помимо московского клуба переманить аргентинца попытаются "Болонья" и "Бенфика". На родине Аскасибар считается перспективным игроком и одним из кандидатов на попадание в сборную Аргентины в ближайшее время. Аскасибар провел три матча за национальную команду на Олимпиаде-2016.

За взрослую команду "Эстудиантеса", контракт с которой рассчитан до 2019 года, он уже провел 30 матчей. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 2,8 миллиона евро.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Exsorsist

По информации все источников мира EVIL915 - полный олигофрен.

10:29

EVIL915

По информации СЭ - Спартак под мельдонием... Три игры за две недели играть - тяжело, а бороться каждый день за чё-то, или за кого-то - могёт!

22:32 23 декабря

igorvasilevich

Ничего Спартак не учит, что аргентинцы не приживаются в Спартаке.

20:08 23 декабря

marksan

Смешно, однако!

18:56 23 декабря

onlywhitespartak

Ну хоть слухи нормальные пошли )) а то всякие адриану, джикия и эминике ... Только он помойму опорник , даже если Ромуло продадим чего я не хочу , то вряд ли ему интересно будет в запасе сидеть

18:16 23 декабря

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