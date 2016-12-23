"Спартак" поборется с "Бенфикой" за полузащитника "Эстудиантеса"

"Спартак" заинтересован в приобретении 19-летнего полузащитника "Эстудиантеса" Сантьяго Аскасибара, утверждает Football Scouting. Помимо московского клуба переманить аргентинца попытаются "Болонья" и "Бенфика". На родине Аскасибар считается перспективным игроком и одним из кандидатов на попадание в сборную Аргентины в ближайшее время. Аскасибар провел три матча за национальную команду на Олимпиаде-2016.
За взрослую команду "Эстудиантеса", контракт с которой рассчитан до 2019 года, он уже провел 30 матчей. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 2,8 миллиона евро.
Exsorsist
По информации все источников мира EVIL915 - полный олигофрен.
10:29
EVIL915
По информации СЭ - Спартак под мельдонием... Три игры за две недели играть - тяжело, а бороться каждый день за чё-то, или за кого-то - могёт!
22:32 23 декабря
igorvasilevich
Ничего Спартак не учит, что аргентинцы не приживаются в Спартаке.
20:08 23 декабря
marksan
Смешно, однако!
18:56 23 декабря
onlywhitespartak
Ну хоть слухи нормальные пошли )) а то всякие адриану, джикия и эминике ... Только он помойму опорник , даже если Ромуло продадим чего я не хочу , то вряд ли ему интересно будет в запасе сидеть
18:16 23 декабря