"Спартак" победой над "Ростовом" гарантировал себе место в Лиге чемпионов

"Спартак" обыграл "Ростов" (2:0) в матче 29 тура РФПЛ и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон, как минимум, с квалификационной стадии.

Благодаря победе над "Ростовом" красно-белые набрали 56 очков, вышли на чистое второе место в таблице и теперь не опустятся ниже третьего, которое дает право участвовать в Лиге чемпионов с квалификационной стадии. Напомним, первые два места гарантируют прямое попадание на групповой этап.

В последнем туре чемпионата "Спартак" сыграет дома с "Динамо".