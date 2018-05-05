"Спартак" победой над "Ростовом" гарантировал себе место в Лиге чемпионов

"Спартак" обыграл "Ростов" (2:0) в матче 29 тура РФПЛ и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон, как минимум, с квалификационной стадии.
Благодаря победе над "Ростовом" красно-белые набрали 56 очков, вышли на чистое второе место в таблице и теперь не опустятся ниже третьего, которое дает право участвовать в Лиге чемпионов с квалификационной стадии. Напомним, первые два места гарантируют прямое попадание на групповой этап.
В последнем туре чемпионата "Спартак" сыграет дома с "Динамо".
Grigorian
kot Begemot, у Спартака и Краснодара будет равенство очков, но за счёт личных побед Спартак будет выше. Учи мат.часть!
22:33
shpasic
кстати, есть шанс, что Ливерпуля в следующем году не будет в ЛЧ!
22:32
serzheo
Опять это полуочко страну позорить будет
22:29
Палыч 161
бананы с мельдонием были!
22:06
kot Begemot
Что значит: не опустится ниже третьего? А вдруг влетит Динаме, а Краснодар и кони победят? У коней будет больше очков, а у Краснодара - побед. И здравствуй 4 место.
22:04