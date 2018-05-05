21:31 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" победой над "Ростовом" гарантировал себе место в Лиге чемпионов

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"Спартак" обыграл "Ростов" (2:0) в матче 29 тура РФПЛ и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон, как минимум, с квалификационной стадии.

Благодаря победе над "Ростовом" красно-белые набрали 56 очков, вышли на чистое второе место в таблице и теперь не опустятся ниже третьего, которое дает право участвовать в Лиге чемпионов с квалификационной стадии. Напомним, первые два места гарантируют прямое попадание на групповой этап. 

В последнем туре чемпионата "Спартак" сыграет дома с "Динамо".  

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Grigorian

kot Begemot, у Спартака и Краснодара будет равенство очков, но за счёт личных побед Спартак будет выше. Учи мат.часть!

22:33

shpasic

кстати, есть шанс, что Ливерпуля в следующем году не будет в ЛЧ!

22:32

serzheo

Опять это полуочко страну позорить будет

22:29

Палыч 161

бананы с мельдонием были!

22:06

kot Begemot

Что значит: не опустится ниже третьего? А вдруг влетит Динаме, а Краснодар и кони победят? У коней будет больше очков, а у Краснодара - побед. И здравствуй 4 место.

22:04

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