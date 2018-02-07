"Спартак" победил "Спарту" благодаря голу Мельгарехо

"Спартак" обыграл "Спарту" со счетом 2:1 в товарищеском матче. В составе столичного клуба по голу забили Квинси Промес и Лоренсо Мельгарехо, у чешской команды отличился Вацлав Кадлец.
Отметим, что в первом тайме между футболистами команд возникла стычка. На 43-й минуте игры бразилец Фернанду нарушил правила у штрафной площади пражской команды против экс-футболиста "Ростова" Гелора Канга. В результате этого произошла небольшая потасовка. По итогам эпизода арбитр встречи показал Фернанду и Канга желтые карточки за неспортивное поведение.
"Спартак" (Россия) – "Спарта" (Чехия) – 2:1 (1:1)
Голы: Промес, 14 (1:0). Кадлец, 18 (1:1). Мельгарехо, 78 (2:1).
"Спартак": Ребров (Селихов, 46), Ещенко (Максимович, 88), Таски, Кутепов, Комбаров, Промес (Педро Роша, 74), Фернанду, Глушаков (Пашалич, 63), Ханни (Мельгарехо, 61), Зобнин, Луиз Адриану (Зе Луиш, 63).
"Спарта": Ницэ, Загустел (Плавшич, 74), Говорка (Чивич, 70), Штетина, Фрыдек (Мустеданагич, 84), Мавуба (Кулганек, 74), Канга, Станчу (Дао, 84), Вэтэжелу (Намойнесу, 70), Кадлец (Лафата, 71).
Предупреждения: Загустел, 27. Фернанду, 43. Канга, 43. Кадлец, 59. Фрыдек, 81.
07 февраля. Марбелья. Стадион "Municipal de Marbella".
П_о_в_а_р
Так будет с каждым.
22:52
баламошка
nbdzgwwa3n2hc Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.//////////А ещё говорят, что нужно наяривать почаще, чтобы похудеть. Правда, я пробовал, но не помогло(
22:24
баламошка
Изящно. Со стеночками, забеганиями и кружевами. На радость всем конебакланам. Тарасовский борщ - лучший борщ в мире!
22:22