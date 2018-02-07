"Спартак" победил "Спарту" благодаря голу Мельгарехо

"Спартак" обыграл "Спарту" со счетом 2:1 в товарищеском матче. В составе столичного клуба по голу забили Квинси Промес и Лоренсо Мельгарехо, у чешской команды отличился Вацлав Кадлец.

Отметим, что в первом тайме между футболистами команд возникла стычка. На 43-й минуте игры бразилец Фернанду нарушил правила у штрафной площади пражской команды против экс-футболиста "Ростова" Гелора Канга. В результате этого произошла небольшая потасовка. По итогам эпизода арбитр встречи показал Фернанду и Канга желтые карточки за неспортивное поведение.

"Спартак" (Россия) – "Спарта" (Чехия) – 2:1 (1:1)

Голы: Промес, 14 (1:0). Кадлец, 18 (1:1). Мельгарехо, 78 (2:1).

"Спартак": Ребров (Селихов, 46), Ещенко (Максимович, 88), Таски, Кутепов, Комбаров, Промес (Педро Роша, 74), Фернанду, Глушаков (Пашалич, 63), Ханни (Мельгарехо, 61), Зобнин, Луиз Адриану (Зе Луиш, 63).

"Спарта": Ницэ, Загустел (Плавшич, 74), Говорка (Чивич, 70), Штетина, Фрыдек (Мустеданагич, 84), Мавуба (Кулганек, 74), Канга, Станчу (Дао, 84), Вэтэжелу (Намойнесу, 70), Кадлец (Лафата, 71).

Предупреждения: Загустел, 27. Фернанду, 43. Канга, 43. Кадлец, 59. Фрыдек, 81.

07 февраля. Марбелья. Стадион "Municipal de Marbella".