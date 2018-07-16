"Спартак" победил "Рудар"

"Спартак" в товарищеском матче обыграл словенский "Рудар" (3:1). Голами в составе красно-белых отметились Александр Ломовицкий, Софьян Ханни и Квинси Промес.

Товарищеский матч

"Рудар" В (Словения)– "СПАРТАК" М (Россия) – 1:3 (1:2)

Голы: Ломовицкий, 6 (0:1). Ханни, 32 (0:2). Тучич, 38 – с пенальти (1:2). Промес, 75 (1:3).

"Спартак": Ребров (Терешкин, 62), Петкович (Ещенко, 62), Мамин (Джикия, 62), Боккетти (Жиго, 46), Рассказов (Комбаров, 46), Полубояринов (Фернанду, 62), Еременко (Тимофеев, 63), Попов (Игнатов, 63), Ломовицкий (Промес, 46), Ханни (Ташаев, 63), Луиз Адриану (Бакаев, 46).

16 июля. Веленье. Стадион "Ob Jezeru".​