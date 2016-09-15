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"Спартак" победил "Оренбург" в молодежном первенстве

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"Спартак" в матче молодежного первенства премьер-лиги в гостях обыграл "Оренбург" со счетом 2:0. Добавим, что во время встречи на стадионе дважды отключался свет. Матч был под угрозой срыва. Как сообщил пресс-атташе "Оренбурга" Алексей Сорокин, свет из-за неполадок на подстанции отключился во всем районе.  

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7-й тур

"Оренбург" - "Спартак" (Москва) - 0:2 (0:1)

Голы: Ломовицкий, 44 (0:1). Руденко, 53 (0:2).

Судья: КУРБАТОВ (Магнитогорск).

15 сентября. Оренбург. Стадион "Газовик".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/junior/2016-2017/

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