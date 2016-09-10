"Спартак" победил "Локомотив" в молодежном первенстве

"Спартак" нанес поражение "Локомотиву" в матче 6-го тура молодежного первенства. Голы на счету Мамина и Цыганкова. "Спартак" набрал 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице. "Локомотив" остался седьмым. Матч основных команд состоится завтра на стадионе "Открытие Арена" в 16:30 по московскому времени.

Молодежные команды

6-й тур

"Спартак" (Москва) – "Локомотив" (Москва) – 2:0 (2:0)

Голы: Мамин, 13 (1:0). Цыганков, 40 (2:0).

Судья: Фролов (Москва).

10 сентября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".