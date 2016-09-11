"Спартак" в домашнем матче 6-го тура премьер-лиги обыграл "Локомотив". Победу красно-белым в дерби принес точный удар головой Ивелина Попова на 25-й минуте встречи. Отметим, что голевой пас Попову отдал Квинси Промес, участие которого в этой игре было под вопросом из-за повреждения бедра. Железнодорожники потерпели первое поражение в чемпионате.

В составе "Спартака" дебютировал защитник Маурисиу, у "Локомотива" впервые сыграли хавбек Игорь Денисов и нападающий Игорь Портнягин. "Спартак" (16 очков после 6 туров) сохранил лидерство в премьер-лиге.

Чемпионат России

Премьер-лига

6-й тур

"Спартак" (Москва) – "Локомотив" (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: Попов, 25.

"Спартак": Ребров, Маурисиу (Таски, 70), Боккетти, Кутепов, Комбаров, Зобнин (Кутин, 90), Ромулу, Глушаков, Попов (Мельгарехо, 66), Промес, Зе Луиш.

"Локомотив": Гильерме, Шишкин, Пейчинович, Чорлука, В.Денисов, Самедов (Михалик, 46), Коломейцев, И.Денисов, Миранчук, Майкон (Касаев, 80), Хенти (Портнягин, 57).

Предупреждение: Майкон, 79.

Судьи: НИКОЛАЕВ, Болотенков, Чельцов (все Москва).

11 сентября. Москва. Стадион "Открытие Арена".

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