"Спартак" в домашнем матче 6-го тура премьер-лиги обыграл "Локомотив". Победу красно-белым в дерби принес точный удар головой Ивелина Попова на 25-й минуте встречи. Отметим, что голевой пас Попову отдал Квинси Промес, участие которого в этой игре было под вопросом из-за повреждения бедра. Железнодорожники потерпели первое поражение в чемпионате.
В составе "Спартака" дебютировал защитник Маурисиу, у "Локомотива" впервые сыграли хавбек Игорь Денисов и нападающий Игорь Портнягин. "Спартак" (16 очков после 6 туров) сохранил лидерство в премьер-лиге.
Чемпионат России
Премьер-лига
6-й тур
"Спартак" (Москва) – "Локомотив" (Москва) – 1:0 (1:0)
Гол: Попов, 25.
"Спартак": Ребров, Маурисиу (Таски, 70), Боккетти, Кутепов, Комбаров, Зобнин (Кутин, 90), Ромулу, Глушаков, Попов (Мельгарехо, 66), Промес, Зе Луиш.
"Локомотив": Гильерме, Шишкин, Пейчинович, Чорлука, В.Денисов, Самедов (Михалик, 46), Коломейцев, И.Денисов, Миранчук, Майкон (Касаев, 80), Хенти (Портнягин, 57).
Предупреждение: Майкон, 79.
Судьи: НИКОЛАЕВ, Болотенков, Чельцов (все Москва).
11 сентября. Москва. Стадион "Открытие Арена".
Видео всех опасных моментов и трансляция матча
Док_
Dennis-Ber =============== Мы собираемся 15 сентября открывать международный сезон Зенита (в восемь репортаж с израильщины) в каком-нибудь ресторанчике - подтягивайся. Заодно (совсем шепотом) поздравить Ю.Ю. с прибавлением в семействе...)))
19:58
Бэн Джойс
Ты понял Dennis-Ber? Местному директору всея форума "не очень приятно читать твои регулярно повторяющиеся об одном и том же спичи". Так что тормози давай, иначе тебя ждёт пожизненное клеймо спивающегося, мониторного, нищего бобыля ))
19:58
Dennis-Ber
Док_ ============== обещал учесть - учту! Ради - "абсолютно толковым мужикам, болеющим за Зенит...... наверно не очень приятно читать твои регулярно повторяющиеся об одном и том же спичи"... тут да, раз бросается в глаза - нехорошо.
19:54
Kingdom Of Fan's Illusion
Evpatii Kolovrat ///// В следующем туре Самара прихлопнет коней ******************** Вполне возможно, ибо "Байер" по любому прилично навозит коней, и те приедут в Самару вареными, поскольку не могут успешно играть на два фронта. А если "Байер" еще и победит, что очень вероятно, то кони совсем расстроятся. Поэтому у "Крыльев" появляется прекрасный шанс взять три очка в следующем туре. Главное, задавить ЦСКА физической активностью. Ключ в этом. Правда, Гинер может подключить административный ресурс.
19:39
spetrov
Ветка Наполеонов из палаты #6. :)))
19:35
Док_
Dennis-Ber В целом же - жму руку (именно так я когда-то писал, кстати!))) ======================================================================================================= Все верно, именно так)). И даже про 13 января я помню)) именно по причине восхваления Спартака и бякушности Зенита. Тогда было именно об этом. Ну да бог с ним, речь в принципе о том, что наверно нормальным (и поверь мне абсолютно толковым мужикам) болеющим за Зенит, сразу скажу - я к Зениту спокоен, наверно не очень приятно читать твои регулярно повторяющиеся об одном и том же спичи. Вот и все... Хотя, во-первых, ты вправе писать что хочешь, а во-вторых, со многим я согласен.
19:34
Сибиряк.1974.СМ
Dennis-Ber Привет.Ты (как всегда ) всё чётко разложил "по полкам ".Импонирует твоя объективная оценка ситуации. Только с ФНЛ чуток погорячился, походу. Я бы тоже хотел, чтобы в Спартаке играли ТОЛЬКО наши.Да вот ЛАФ с Каррерой будут против...
19:25
Kingdom Of Fan's Illusion
Бэн Джойс ///// Ты помнишь, как Пользователь Док_ сразу же появился на ветке, как только я его вспомнил с его нравоучениями и обличениями, мол, вы - мониторная плесень, у вас нет ни семьи, ни детей, ни нормальной работы? Было очень смешно! Только я его упомянул - он тут как тут. Словно выскочил из ларца. Прикольный чел! ))))))))))
19:21
Dennis-Ber
Док_ Dennis-Ber ========= Дружище, сколько лет ты на этом форуме, но аналогичные (с небольшими вариациями) сообщения появляются у тебя с завидно постоянной регулярностью, где любовь к Спартаку абсолютна равняется нелюбви к "твоему" гаспромовскому Зениту. И заканчивается эти спичи практически всегда одинаково - последние отбросы с отсасыванием в нике назначают тебя единственно "адекватным" зенитовцем, а ты отвечаешь, что "в этот раз по трезвому". Это я к тому (при том, что со многим в сообщении можно согласиться), что может чего-то изменить - освежить? Нет? ================= посоветуй что именно освежить, я честно учту!.. ну а так - я просто смотрю матчи иногда, сегодня тоже посмотрел (интересен был и якобы новый Палыч, и Спартак, который красавцы кладёт не первый матч... к слову - я болел за два клуба всегда, теперь - только за один, за Ливер). В согассе мне нравилось недолго динамо при силкине, до этого нравился пертржельский питер по многим-многим причинам, нравился краснодар позапрошлого сезона, сейчас конкретно вижу пока - только у спартака прорывы, причём откровенные... и некую симпатию (отдельно о газа, повторяюсь, вижу лично в румыне!). Где я про спартак писал в этом же ключе?.. Насколько помню - гнал на федуна изо всех дыр да на торсиду, включая актёров, не актёров, ветеранов и пр, мягко советуя (что абсолютно бесполезно!) - поумерить пыл и не давить на команду непременным психопатическим требованием чемпионства. Да, хвалил Федотова, было, я и сейчас считаю, что его зря двинул кое-кто... и что?... В целом же - жму руку (именно так я когда-то писал, кстати!)))
19:21
вояка
Спартаковцы сегодня были сильнее ..... явно сильнее и могли всё решить задолго до конца .....но; бывает и так. Удивило что локо сегодня был никакой; в атаке только навал. Могли конечно в концовке и ничью зацепить, однако сегодня всё по игре. Примерят ли красно-белые золото в этом чемпе? ..... Слишком далеко до финиша .... будем посмотреть.
19:20
Evpatii Kolovrat
В следующем туре Самара прихлопнет коней, а Спартачок скушает Оренбург,вот вам уже отрывчик в пять очков.Отрыв Спартака с каждым туром будет только увеличиваться.Привет Слуцкому и румыну!!!
19:15
Kingdom Of Fan's Illusion
Отлично! Пользователь Док_ снова пришел умничать и учить жизни. Традиции рулят! Но ему простительно: он же истинный КБ-брат!
19:14
Бэн Джойс
Док_---------------Ха-ха-ха )) Ты куда лезешь, дятел? Dennis-Ber заслуженный человек, режиссёр, а ты кто? А ты директор производства фальшивых жвачек, уха-ха-ха-ха ))
19:12
Док_
Dennis-Ber ========= Дружище, сколько лет ты на этом форуме, но аналогичные (с небольшими вариациями) сообщения появляются у тебя с завидно постоянной регулярностью, где любовь к Спартаку абсолютна равняется нелюбви к "твоему" гаспромовскому Зениту. И заканчивается эти спичи практически всегда одинаково - последние отбросы с отсасыванием в нике назначают тебя единственно "адекватным" зенитовцем, а ты отвечаешь, что "в этот раз по трезвому". Это я к тому (при том, что со многим в сообщении можно согласиться), что может чего-то изменить - освежить? Нет?
19:07
Spartak-Online1
Порадовал Кутепов, в первом тайме раздавал такие диагонали! Наверное у Фернанду научился)))
19:06
Бэн Джойс
splash174 Но ведь игра есть, есть, родимая.---------------------------Это Алень игру поставил в межсезонье. А Каррера нагло пользуется.
19:05
Pablo_75
Dennis-Ber _____________ Спасибо за добрые слова. Да, похоже, Каррера пришёлся ко двору. Возродить "спартаковский футбол" в чистом виде (долгие ажурные комбинации как у Барселоны), по-видимому, на нынешнем этапе невозможно. Его разрушит любой автобусный Ростов. А вот "быстрый и комбинационный" - это то, что может принести и успех и зрелища. Чем-то напоминает лучшие матчи сборной при Хиддинке и лучшие матчи тогдашнего Зенита. Ну и Малага, да, это была сказка какая-то...
19:03
Spartak-Online1
Можно сказать без правого защитника уверенно переиграли лохомотов. Всех КБ с уверенной победой!
19:02
Жорик Вартанов
те кто хотел мясо зажарить и съесть вы где??? или вы до игры вякаете потом по норам? суслики)
19:01
Platinum1991
Локомотив сыграл просто БЕЗОБРАЗНО! Ведь проиграть можно по разному! Целостной игры у Локомотива НЕ БЫЛО! Бегали, суетились, теряли мяч на ровном месте, толком попасть не могли по воротам. Навесы все уходили сопернику, открываний НЕ БЫЛО! А единственный гол пропустили по своей глупости! Не накрыли соперника, дали ему развернуться и отдать пас на Попова! В атаке полная АНАРХИЯ! Да к тому же судья не дал 100% пенальти в ворота Локомотива! Миранчук сыграл БЕЗОБРАЗНО! Касаева надо было раньше выпускать! Портнягин НЕ УСИЛИЛ игру и затерялся. Зря Самедова заменили, он хоть конструктив вносил, а с его заменой и вовсе игра у Локомотива пошла под ОТКОС! Полная беспомощность Локомотива! Как Локомотив готовился, так и сыграл БЕЗОБРАЗНО! Игра, как раз, и отображает работу, которая была проведена на тренировке, для подготовки к этой игре! На фоне такой БЕЗОБРАЗНОЙ игры Локомотива - Спартак выглядел ОРЛАМИ, а Локомотив выглядел жалким подобием футбольного мальчика для битья, которого возили по полю, вдоль и поперёк! Были моменты у Локомотива, пару раз, но не забили по причине БЕЗОБРАЗНОЙ реализации. Какая игра, такая и реализация! Плохо Локомотив подготовился к этой игре. Очень ПЛОХО!
19:00
Kingdom Of Fan's Illusion
В принципе, сегодня я рассчитывал на более убедительную победу «СПАРТАКА», но игра выдалась напряженной, с обилием борьбы, на что повлияла неуступчивость «Локомотива». Порадовала самоотдача спартаковцев, желание победить в каждом эпизоде. Это и сыграло решающую роль. Fоrza Massimo! Forza Italia! Forza Juventus!
18:58
Жорик Вартанов
радует что россияне заиграли, Кутепов, Зобнин, Комбаров лучшие, Глушак пока никакой, Промес зазвездился, Зе надо было в баскетбол идти, радует что все бьются, видно что физически игроки в хорошем состоянии, по такой игре ох как нужен нападающий типа Веллитона, скоростной и забивной, надеюсь зимой селекция отработает, всех спартачей с победой)
18:58
ziggy1976
интересно, а можно ли тролиинг-ботов фильтровать с ветки? Ну вот, Извращение, например....При любой победе СМ оно завсегда начинает уныло и жалобно кудахтать про судейство, клонируя свои сообщения неоднократно...Понятно, что оно матч не смотрело и не знало, что СМ на 100% по игре победил, но это данному порожняковому троллинг-боту и нескольким ему подобных, ес-но, недоступно...оно же просто дешевый и тоскливый троллинг-бот с очень жалкой судьбой, ограниченной попискиванием про судейство...эх, тоска)
18:55
stuart_parsley
Ну все! Спартак - чемпион! Больше можно чемпионат не продолжать)))
18:55
zoolord
Честно сказать сильно не хватало Фернанду. Полагаю, тогда паровоз в атаке был менее заметен, а Гильерме потрудился бы поболее. Но и так Локо проиграл по делу. Фактически ни одного стоящего удара по воротам паровоз не нанес! И вообще мне показалось, что как и ранее паровоз попытался спартак перебегать, прижать, прессинговать. По-этому правильно кто-то из журналюг писал - Локо лучше сыграй от обороны как ты играл в 90-е. Зачем семин замены делал - непонятно. Тот же самедов точно не проиграл комбарову. Ну а так, я всегда Спартак! Осталось победить бомжей, коней и Владимира Граната!!!
18:55
Cantona~~
Dennis-Ber-----Спасибо КБ Брат! (с) ))
18:54
jpanin
У Локо кроме навала ничего не получалось , игроки еле ходили , впрочем другие тоже не айс , игра на 0:0
18:52
Berkut-7
футбол2018 Локо никакой! Шишкин и Денисовы оба- полная деградация! 18:47 --------------- Хрен се никакой, по владению мяча первые, по метражу пробега первые по борьбе на арвных, по угловым первые, игра в принципе равная была-то, просто у Спартака остроты было больше в моментах
18:51
splash174
Но ведь игра есть, есть, родимая. Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить бы...
18:50
Dennis-Ber
Кто бы что ни говорил, но Спартак (по первому тайму уж точно, да и в целом тоже) - единственная команда за последние несколько лет у нас, кто вдруг показал, что скорость продуктивной (!) мысли возможна и в нашей ПЛ. Мне по стилю матч напомнил Малага-Зенит. Не статусом, а стилем футбола, его разностью у команд. Если статусно у нас сегодня многие считали этот матч фифти-фифти, то тогда Зенит ехал этаким бабловым фаворитным грузовиком к безденежным обескровленным типа карликам Испании... Но футбол - похож. Тогда Малага бегала во главе с неизвестным ещё Иско - выглядела просто как европейская команда 21 века, а питерцы мои своим грузовиком передвигались (мыслили!!) как в 80-е годы прошлого века. В тоге там было 3-0. Здесь, кстати, если б было также - справедливо бы было тоже, я б не удивился. разные ментальные планеты, хоть и минимальный счёт. Локо, конечно, сейчас абсолютно без мысли, без идеи (хоть и старались - Палыч же, мол!), но это не умаляет отличной игры Спартака. поэтому - с лёгкой долей зависти поздравляю красно-белых (против которых по "правилам", "привычкам" и "инерции" типа болею) - желаю стать наконец-то уж хоть в этот раз чемпионами, поскольку. во-первых, ваши болелы - реально больше всех других будут рады, во-вторых - хоть какая-то сильная встряска произойдёт в нашем мощно загустевшем болоте. Ну и чуть не забыл особо отметить, что голы у спартака в этом сезоне - начиная от Джано и до сегодняшего - европейские! Я не верил в возможность даже намёка на мудрую скорость мысли в согассе, но, к счастью, ошибся. P.S. Мне, конечно, легче, чем другим питерским написать правду, поскольку за гасспром болеть душа давно не поворачивается (хоть там сейчас и прекрасный, уважаемый мною тренер появился), ну а за Зенит - надеюсь ещё когда-то поболеть без газа, как когда-то, пусть они и будут седьмыми, десятыми, да хоть вылетят в первый дивизион (кстати, очень бы полезно было уже сейчас!!), тем не менее считаю - правда она и в Африке правда. Спартак пока - хорош, нов и современен. Молодцы.
18:50