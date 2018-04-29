"Спартак" победил "Амкар" и поднялся на второе место

"Спартак" победил "Амкар" со счетом 2:0 в матче 28-го тура чемпионата России. Благодаря этому результату красно-белые на время поднялись на второе место в турнирной таблице. Пермский клуб идет на 13-й строчке.

В начале первого тайма счет открыл защитник Сальваторе Боккетти. Итальянец забил свой первый мяч в этом сезоне. На 41-й минуте игры форвард "Спартака" Зе Луиш попросил о замене из-за полученного повреждения. После того, как он покинул поле, сразу отправился в раздевалку. Вместо него на поле вышел Софьян Ханни, который забил второй мяч в ворота соперника и свой второй гол за красно-белых.

Чемпионат России

28-й тур

"Амкар" (Пермь) – "Спартак" (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: Боккетти, 8 - угловой (0:1). Ханни, 81 (0:2).

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Сиваков, Занев, Белоруков, Идову, Эззатоллахи (Костюков, 64), Рязанцев (Форбс, 72), Гащенков, Бодул (Оланаре, 63), Комолов.

"Спартак": Селихов, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Максимович (Пашалич, 46), Мельгарехо, Фернанду, Тимофеев, Зобнин, Зе Луиш (Ханни, 41), Промес.

Предупреждения: Тимофеев, 28. Комолов, 31. Боккетти, 31. Эззатоллахи, 42. Сиваков, 43.

Судьи: ЛЕВНИКОВ. Лебедев (все Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).

29 апреля. Пермь. Стадион "Звезда"