"Спартак" победил "Амкар" и поднялся на второе место

"Спартак" победил "Амкар" со счетом 2:0 в матче 28-го тура чемпионата России. Благодаря этому результату красно-белые на время поднялись на второе место в турнирной таблице. Пермский клуб идет на 13-й строчке.
В начале первого тайма счет открыл защитник Сальваторе Боккетти. Итальянец забил свой первый мяч в этом сезоне. На 41-й минуте игры форвард "Спартака" Зе Луиш попросил о замене из-за полученного повреждения. После того, как он покинул поле, сразу отправился в раздевалку. Вместо него на поле вышел Софьян Ханни, который забил второй мяч в ворота соперника и свой второй гол за красно-белых.
Чемпионат России
28-й тур
"Амкар" (Пермь) – "Спартак" (Москва) – 0:2 (0:1)
Голы: Боккетти, 8 - угловой (0:1). Ханни, 81 (0:2).
"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Сиваков, Занев, Белоруков, Идову, Эззатоллахи (Костюков, 64), Рязанцев (Форбс, 72), Гащенков, Бодул (Оланаре, 63), Комолов.
"Спартак": Селихов, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Максимович (Пашалич, 46), Мельгарехо, Фернанду, Тимофеев, Зобнин, Зе Луиш (Ханни, 41), Промес.
Предупреждения: Тимофеев, 28. Комолов, 31. Боккетти, 31. Эззатоллахи, 42. Сиваков, 43.
Судьи: ЛЕВНИКОВ. Лебедев (все Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).
29 апреля. Пермь. Стадион "Звезда"
Дядька
Огромное спасибо Вадику, что не стал настраивать свою команду, как он это умеет! Все-таки корпоративная солидарность - великая вещь! Как и традиционные липовые очки гомосекты (+4 в этом сезоне).
17:22
maslo
Ну как то без Комбарова , Самедова и Глушакова нормуль сыграли. Я вообще не пойму, они в сборной хотят играть или нет. Перед самым турниром у всех троих спад. Черчесову головник лишний перед турниром. А Каррере не надо победный состав менять
16:49
ЗЮК:
Инквизитор Зажигает,срам-это то,что с тобой делает твой муж.
16:45
Инквизитор Зажигает
!
16:37
Инквизитор Зажигает
Santa Barbara Что я хочу сказать. СПАРТАК не может играть с полной выкладкой 2 матча в неделю. И вообще, СПАРТАК побеждает почти всегда только тогда, когда команда бежит, выглядит свежей. Игры на Кубок России в этом году как раз и стали вторым матчем в неделю. Перенесенный поединок с Крыльями Советов и игра против Тосно вовлекли СПАРТАК в плотный график, с которым команда не справилась физически. Игроки потеряли свежесть – отсюда ошибки в передачах, потери, обрезы, а сил на постоянный прессинг нет. Вот и поражения от Урала и Ахмата. ***** Но это еще не всё. СПАРТАКУ нужен классический опорник-разрушитель, который при необходимости становился бы третьим центральным защитником и вообще помогал бы в первую очередь обороне. Типа Понтуса Вернблума. Впереди народу и так хватает, а поскольку СПАРТАК при Каррере играет в тотальную атаку, то потери впереди периодически рождают опасные контратаки соперника, тем более, если еще и нет сил на постоянный прессинг на чужой половине поля. Тут бы нормальный опорник и пригодился. Вообще, я считаю, что СПАРТАК играет слишком высоко. Матч с Ахматом яркий тому пример. При отсутствии свежести. Блин, должны же знать, что Берише нельзя давать большое свободное пространство и оставлять его один в один без подстраховки – он убежит. Вот он и убежал. Почему Комбаров не завалил его рукой, раз проигрывает в скорости, когда еще была возможность? Почему Боккетти не подстраховал Максимовича и не подумал, что Бериша может обыграть в центр? Почему СПАРТАК играл так высоко против более свежего Ахмата с реактивным Беришей? ИМХО, Каррера тактически не гибок, учитывая состояние команды в режиме 2 матча в неделю. Он же не первый раз в такой ситуации, будучи главным тренером СПАРТАКА, и должен помнить все потери очков. Да и не могут КБ уверенно взламывать эшелонированную оборону соперника. Примеров предостаточно! Ее бы выманивать повыше и проводить быстрые атаки на полполя. Короче, не знаю. Задолбало! ***** Массимо Каррера словно прочитал мои мысли. Сегодня СПАРТАК вышел с тремя центральными защитниками и чистым опорником – Артемом Тимофеевым. Во втором тайме Каррера убрал Максимовича, выпустив Пашалича в полузащиту, то есть сделал акцент на атаку, но не намного в ущерб обороне – Тимофеев или Фернанду страховали центральных защитников в случае необходимости. Вот это уже лучше, а то Глушаков с Фернанду убегут вперед, мяч потеряют, назад не несутся, в центре поля дыра, и возникают неприятные моменты у ворот СПАРТАКА. А сегодня был Тимофеев, которому совсем не следует лететь в атаку и оголять тылы. Считаю, что в Перми у КБ наблюдался логичный баланс, сфокусированный в центре поля. Да, в нападении создали меньше, чем против Тосно и Ахмата, но не пропустили, и в итоге победили 2:0. Массимо, держи баланс! А то этот сдвиг в атаку задолбал! Ладно СПАРТАК реализовал бы половину своих моментов из прошлых матчей, но этого же нет! Поэтому, считаю, играть нужно пониже и с классическим опорником. Главное - не пропустить, а впереди что-нибудь да залетит. 16:29 /// Ты это Карьере расскажи!))) Вот удоды....))))
16:36
Инквизитор Зажигает
Эпта!!!! Срамтак победил могучий Амкар и поднялся на второе место!)))))))))
16:33
Santa Barbara
Что я хочу сказать. СПАРТАК не может играть с полной выкладкой 2 матча в неделю. И вообще, СПАРТАК побеждает почти всегда только тогда, когда команда бежит, выглядит свежей. Игры на Кубок России в этом году как раз и стали вторым матчем в неделю. Перенесенный поединок с Крыльями Советов и игра против Тосно вовлекли СПАРТАК в плотный график, с которым команда не справилась физически. Игроки потеряли свежесть – отсюда ошибки в передачах, потери, обрезы, а сил на постоянный прессинг нет. Вот и поражения от Урала и Ахмата. ***** Но это еще не всё. СПАРТАКУ нужен классический опорник-разрушитель, который при необходимости становился бы третьим центральным защитником и вообще помогал бы в первую очередь обороне. Типа Понтуса Вернблума. Впереди народу и так хватает, а поскольку СПАРТАК при Каррере играет в тотальную атаку, то потери впереди периодически рождают опасные контратаки соперника, тем более, если еще и нет сил на постоянный прессинг на чужой половине поля. Тут бы нормальный опорник и пригодился. Вообще, я считаю, что СПАРТАК играет слишком высоко. Матч с Ахматом яркий тому пример. При отсутствии свежести. Блин, должны же знать, что Берише нельзя давать большое свободное пространство и оставлять его один в один без подстраховки – он убежит. Вот он и убежал. Почему Комбаров не завалил его рукой, раз проигрывает в скорости, когда еще была возможность? Почему Боккетти не подстраховал Максимовича и не подумал, что Бериша может обыграть в центр? Почему СПАРТАК играл так высоко против более свежего Ахмата с реактивным Беришей? ИМХО, Каррера тактически не гибок, учитывая состояние команды в режиме 2 матча в неделю. Он же не первый раз в такой ситуации, будучи главным тренером СПАРТАКА, и должен помнить все потери очков. Да и не могут КБ уверенно взламывать эшелонированную оборону соперника. Примеров предостаточно! Ее бы выманивать повыше и проводить быстрые атаки на полполя. Короче, не знаю. Задолбало! ***** Массимо Каррера словно прочитал мои мысли. Сегодня СПАРТАК вышел с тремя центральными защитниками и чистым опорником – Артемом Тимофеевым. Во втором тайме Каррера убрал Максимовича, выпустив Пашалича в полузащиту, то есть сделал акцент на атаку, но не намного в ущерб обороне – Тимофеев или Фернанду страховали центральных защитников в случае необходимости. Вот это уже лучше, а то Глушаков с Фернанду убегут вперед, мяч потеряют, назад не несутся, в центре поля дыра, и возникают неприятные моменты у ворот СПАРТАКА. А сегодня был Тимофеев, которому совсем не следует лететь в атаку и оголять тылы. Считаю, что в Перми у КБ наблюдался логичный баланс, сфокусированный в центре поля. Да, в нападении создали меньше, чем против Тосно и Ахмата, но не пропустили, и в итоге победили 2:0. Массимо, держи баланс! А то этот сдвиг в атаку задолбал! Ладно СПАРТАК реализовал бы половину своих моментов из прошлых матчей, но этого же нет! Поэтому, считаю, играть нужно пониже и с классическим опорником. Главное - не пропустить, а впереди что-нибудь да залетит.
16:29
waleriy
Как хорошо без бунтовщиков: глушака, комбара, самеда, реброва- на трансфер их, заслужили
16:20
Dexty_07
Унылый договорняк. 0 ударов в створ ворот Спартака. Это даже не смешно...
16:17
rustov
Какое убожество!!! Еще ратуют за увеличение количества команд в высшей лиге. Достаточно оставить всего 10 команд, и пусть играют в 3-4 круга. Хоть будет какое-то подобие игры...
16:16
rocky big
Ну вот,глушака не взяли и сразу результат, еще бы комбарова с самедовым отцепили...
15:59
Препод
ngil А ты их матч с Цска смотрел - вот где были поддавки ! Вратарь прыгает может отбить мяч ногой но не отбивает ! Полный пепец !
15:59
vaysman
чё то больно легко аммиак с карбомидом слились
15:57
Митяй Антибомж
На классе!
15:56
баламошка
Это ещё не всё. В 30 туре поднимется на 1-ое! Скриньте, не стесняйтесь!
15:55
За Арсеналий с децтва!))
На классе!))
15:54
ngil
Такое впечатление, что Амкар играл в поддавки.
15:54
Jean4
Браво, Массимо! Команда под контролем, опг Ромашка в опале. Победа на классе без шансов для Амкара. Зобнин мэн оф зе матч. К нему и по провальному матчу с Ахматом не было претензий. Также отметил бы Мельгарехо и Кутепова, проведших отличную игру. Селихову минус.
15:53