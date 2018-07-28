"Спартак" планирует запустить собственное онлайн-радио

"Спартак" сообщил, что в будущем планирует запустить в мобильном приложении онлайн-радио, где болельщики смогут узнавать самые свежие новости о команде.

"Как уже было объявлено, "Спорт FM" меняет свой формат – теперь спортивных передач на частоте 93,2 FM будет крайне мало. Для многих болельщиков это стало грустной новостью, и "Спартак" солидарен с их мнением, ведь в год великолепно проведенного чемпионата мира нам бы очень не хотелось терять позиции в мире спортивных медиа.

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Также хотим сообщить, что "Спартак-Москва" в будущем планирует запустить в нашем мобильном приложении новый проект: online радио, где болельщики смогут узнавать самые свежие новости о своей любимой команде", - говорится в сообщении красно-белых на официальной странице в Инстаграме.

Сегодня, 28 июля, "Спартак" дома на "Открытие Арене" сыграет с "Оренбургом" в 1-м туре чемпионата России.



"Спартак" – "Оренбург": чемпионата России по футболу, 28 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 19.00 (время московское)

Радио "Спорт FM" изменит формат