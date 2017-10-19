"Спартак" передал Ромулу золотую медаль чемпионата России

"Спартак" передал своему бывшему полузащитнику Ромулу золотую медаль чемпионата России-2016/17, информирует пресс-служба красно-белых. Забрать ее приехал брат бразильца Даниэль. Он получил награду из рук генерального директора "Спартака" Сергея Родионова.

Напомним, в составе москвичей Ромулу дебютировал 18 августа 2012 года в игре с "Рубином", в которой забил первый мяч за "Спартак". Всего в основном составе красно-белых бразильский хавбек провел 69 матчей и отличился четыре раза. Ромулу перешел во "Фламенго" в конце 2016 года. 8 декабря в матче против "Урала" он забил свой первый гол после травмы и последний гол "Спартака" в прошлом году.

Сегодня его брат, Даниэль, приехал в офис клуба, чтобы получить и передать экс-спартаковцу заслуженную медаль за победу в чемпионате России! pic.twitter.com/e1xhlQ8ZWZ – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 19 октября 2017 г.