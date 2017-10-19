14:36 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" передал Ромулу золотую медаль чемпионата России

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"Спартак" передал своему бывшему полузащитнику Ромулу золотую медаль чемпионата России-2016/17, информирует пресс-служба красно-белых. Забрать ее приехал брат бразильца Даниэль. Он получил награду из рук генерального директора "Спартака" Сергея Родионова.

Напомним, в составе москвичей Ромулу дебютировал 18 августа 2012 года в игре с "Рубином", в которой забил первый мяч за "Спартак". Всего в основном составе красно-белых бразильский хавбек провел 69 матчей и отличился четыре раза. Ромулу перешел во "Фламенго" в конце 2016 года. 8 декабря в матче против "Урала" он забил свой первый гол после травмы и последний гол "Спартака" в прошлом году.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Очень правильный ход. А то чаще бывает: "С глаз долой - из сердца вон". Молодцы в руководстве "Спартака" - не забыли игрока, приносившего пользу в чемпионском сезоне. - - - Не попадалась информация о том, вручили ли медаль бразильцу Маурисимо, находившемуся в аренде у красно-белых?

14:59

Странник-777

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14:53