13:40 6 августа | Футбол — РФПЛ

"Спартак" перед матчем с "Зенитом" попросил болельщиков не использовать пиротехнику

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"Спартак" на своем официальном сайте обратился к болельщикам команды в преддверии выездного матча 4-го тура чемпионата России против "Зенита". Московский клуб попросил поклонников команды воздержаться от использования пиротехнических изделий во время матча.

– Информируем вас, что в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями, а так же технической возможностью стадиона, матч пройдет под закрытой крышей, – говорится в обращении "Спартака". – Убедительно просим Вас воздержаться от использования пиротехнических изделий и иных правонарушений в ходе матча.

Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за правонарушения во время футбольных матчей. Так, за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет.

Напомним, что матч "Зенит" – "Спартак" состоится сегодня, 6 августа, начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

 

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/news/2017-08-06-match_s_zenitom_informatsiya_dlya_bolelshchikov/

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КОММЕНТАРИИ (8)
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GoaLapagos

ЖГЛИ! ЖЖЁМ!! И БУДЕМ ЖЕЧЬ!111111

16:03 6 августа

SpaMan

terebun Спартаковцы в своем репертуаре - подчеркнули о неудовлетворительном техническом состоянии стадиона ... как же так - не учли поведение молодой свинопоросли.... Второе более важно - оказывается пацанята Спартака управляются. Взрывы и дым всегда планируется заранее... А Федун как будто ни при чем... Очень хочется видеть команду-параноика Спартак раздавленным. 14:27 --- После чудесной Открывашки, ваш долгострой любому покажется развалиной.

15:39 6 августа

terebun

Спартаковцы в своем репертуаре - подчеркнули о неудовлетворительном техническом состоянии стадиона ... как же так - не учли поведение молодой свинопоросли.... Второе более важно - оказывается пацанята Спартака управляются. Взрывы и дым всегда планируется заранее... А Федун как будто ни при чем... Очень хочется видеть команду-параноика Спартак раздавленным.

14:27 6 августа

crazysun78

еще неизвестно, у кого громче бабахнет..

14:05 6 августа

Malshion

А что, пиротехнику можно проносить на стадион? Чет спамовцы подставляются )))

14:00 6 августа

Вгыгел

маленькие радости болельщиков

13:54 6 августа

Slim Taller

Если Спартак попросил,то будут использовать обязательно.Это же свинорылы.

13:52 6 августа

zenitoman

Пяточки даже своих не послушают, сожгут и поломают кресла, как всегда(((

13:43 6 августа