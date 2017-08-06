"Спартак" перед матчем с "Зенитом" попросил болельщиков не использовать пиротехнику

"Спартак" на своем официальном сайте обратился к болельщикам команды в преддверии выездного матча 4-го тура чемпионата России против "Зенита". Московский клуб попросил поклонников команды воздержаться от использования пиротехнических изделий во время матча.

– Информируем вас, что в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями, а так же технической возможностью стадиона, матч пройдет под закрытой крышей, – говорится в обращении "Спартака". – Убедительно просим Вас воздержаться от использования пиротехнических изделий и иных правонарушений в ходе матча.

Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за правонарушения во время футбольных матчей. Так, за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет.

Напомним, что матч "Зенит" – "Спартак" состоится сегодня, 6 августа, начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.