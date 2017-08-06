"Спартак" перед матчем с "Зенитом" попросил болельщиков не использовать пиротехнику

"Спартак" на своем официальном сайте обратился к болельщикам команды в преддверии выездного матча 4-го тура чемпионата России против "Зенита". Московский клуб попросил поклонников команды воздержаться от использования пиротехнических изделий во время матча.
– Информируем вас, что в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями, а так же технической возможностью стадиона, матч пройдет под закрытой крышей, – говорится в обращении "Спартака". – Убедительно просим Вас воздержаться от использования пиротехнических изделий и иных правонарушений в ходе матча.
Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за правонарушения во время футбольных матчей. Так, за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет.
Напомним, что матч "Зенит" – "Спартак" состоится сегодня, 6 августа, начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
Дополнительная информация
http://www.spartak.com/news/2017-08-06-match_s_zenitom_informatsiya_dlya_bolelshchikov/
GoaLapagos
ЖГЛИ! ЖЖЁМ!! И БУДЕМ ЖЕЧЬ!111111
16:03 6 августа
SpaMan
terebun Спартаковцы в своем репертуаре - подчеркнули о неудовлетворительном техническом состоянии стадиона ... как же так - не учли поведение молодой свинопоросли.... Второе более важно - оказывается пацанята Спартака управляются. Взрывы и дым всегда планируется заранее... А Федун как будто ни при чем... Очень хочется видеть команду-параноика Спартак раздавленным. 14:27 --- После чудесной Открывашки, ваш долгострой любому покажется развалиной.
15:39 6 августа
terebun
Спартаковцы в своем репертуаре - подчеркнули о неудовлетворительном техническом состоянии стадиона ... как же так - не учли поведение молодой свинопоросли.... Второе более важно - оказывается пацанята Спартака управляются. Взрывы и дым всегда планируется заранее... А Федун как будто ни при чем... Очень хочется видеть команду-параноика Спартак раздавленным.
14:27 6 августа
crazysun78
еще неизвестно, у кого громче бабахнет..
14:05 6 августа
Malshion
А что, пиротехнику можно проносить на стадион? Чет спамовцы подставляются )))
14:00 6 августа
Вгыгел
маленькие радости болельщиков
13:54 6 августа
Slim Taller
Если Спартак попросил,то будут использовать обязательно.Это же свинорылы.
13:52 6 августа
zenitoman
Пяточки даже своих не послушают, сожгут и поломают кресла, как всегда(((
13:43 6 августа