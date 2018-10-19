15:50 | Футбол — РПЛ

"Спартак" перед матчем с "Арсеналом" тренировался в полном составе

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"Спартак" перед матчем 11-го тура РПЛ против "Арсенала" провел тренировку в полном составе, информирует официальный сайт красно-белых. 

К команде присоединились футболисты, вернувшиеся из сборных: вратарь Александр Максименко, защитник Николай Рассказов (оба – молодежная сборная), хавбек Джано Ананидзе (Грузия), нападающий Лоренсо Мельгарехо (Парагвай), полузащитники Ивелин Попов (Болгария) и Софьян Ханни (Алжир).

После 10 туров "Спартак" занимает 4-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

Спартак - Арсенал Т

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http://spartak.com/news/2018-10-19-gotovimsya_k_arsenalu_v_polnom_sostave/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 11-й тур
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