"Спартак" перед матчем с "Арсеналом" тренировался в полном составе

"Спартак" перед матчем 11-го тура РПЛ против "Арсенала" провел тренировку в полном составе, информирует официальный сайт красно-белых.

К команде присоединились футболисты, вернувшиеся из сборных: вратарь Александр Максименко, защитник Николай Рассказов (оба – молодежная сборная), хавбек Джано Ананидзе (Грузия), нападающий Лоренсо Мельгарехо (Парагвай), полузащитники Ивелин Попов (Болгария) и Софьян Ханни (Алжир).

После 10 туров "Спартак" занимает 4-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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