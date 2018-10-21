"Спартак" перед матчем с "Арсеналом" поздравил Симоняна с днем рождения

Перед матчем 11-го тура чемпионата России "Спартак" - "Арсенал" состоялось чествование ветерана красно-белых, вице-президента РФС Никиты Павловича Симоняна. На днях ему исполнилось 92 года и в честь этого события клуб вручил ему подарок - памятную доску.

- Дорогие друзья. Огромное вам спасибо. Я вам низко кланяюсь. И как говорил Николай Петрович Старостин: я спартаковец вместе с вами. Отныне и во веки веков, - сказал Симонян. (Елена Григорьевская)