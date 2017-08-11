"Спартак" перед дерби с ЦСКА тренируется в полном составе

"Спартак" перед матчем 6-го тура чемпионата России против ЦСКА тренируется в полном составе. В занятии не участвуют только Артем Тимофеев, получивший тяжелую травму во встрече с тульским "Арсеналом" (2:0), и Роман Зобнин, который восстанавливается от повреждения, полученного в июне в расположении сборной России.

Напомним, матч ЦСКА – "Спартак" состоится в субботу, 12 августа, на "Арене ЦСКА". Игра начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

"Спартак" перед дерби. Live из Тарасовки