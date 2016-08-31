"Спартак" отзаявил Паршивлюка, Граната и Яковлева

"Спартак" внес изменения в заявочный список. Красно-белые отзаявили защитников Сергея Паршивлюка и Владимира Граната, а также нападающего Павла Яковлева.
Изменения датированы 29 августа. При этом все трое числятся в "Спартаке-2", выступающем в ФНЛ. По данным "СЭ", Паршивлюк продолжит карьеру в "Краснодаре", Гранат - в "Ростове", а Яковлев - в "Арсенале".
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Паршивлюк не в Краснодаре , Яковлев не в Арсенале .
15:26
podnimitemneveki
До КББ и Баштуш был чистая привезенка но кому надо тот играть научит
15:20
Tree
у РОСТОВА и так проблемы в защите после продажи защитников ....а ГРАНАТ это хроническая дыра с выпученными глазами ...
15:05