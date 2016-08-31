"Спартак" отзаявил Паршивлюка, Граната и Яковлева

"Спартак" внес изменения в заявочный список. Красно-белые отзаявили защитников Сергея Паршивлюка и Владимира Граната, а также нападающего Павла Яковлева.

Изменения датированы 29 августа. При этом все трое числятся в "Спартаке-2", выступающем в ФНЛ. По данным "СЭ", Паршивлюк продолжит карьеру в "Краснодаре", Гранат - в "Ростове", а Яковлев - в "Арсенале".