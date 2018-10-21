16:49 | Футбол — РПЛ

"Спартак" открыл счет в матче с "Арсеналом", забив первый гол с игры в чемпионате России

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"Спартак" открыл счет в матче 11-го тура РПЛ против "Арсенала".

На 14-й минуте гол забил нападающий Зе Луиш, результативный пас на счету форварда Луиза Адриану

Отметим, что это первый гол, забитый красно-белыми с игры в нынешнем розыгрыше чемпионата России. До этого они отличались лишь со стандартов - в 10 случаях. 

Спартак - Арсенал Т

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