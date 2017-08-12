"Спартак" открыл счет в дерби. Кто виноват у ЦСКА?

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Спартак". Марио ПАШАЛИЧ (слева, против Алана ДЗАГОЕВА) открыл счет в дерби. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Ключевую ошибку – технический брак при приеме мяча – допустил перед первым голом Васин.

Гол Марио Пашалича.

Гол Марио Пашалича.

Гол Марио Пашалича.

От него мяч отскочил в зону атаки, спартаковцы тут же довели его до линии штрафной – и Пашалич пробил по воротам.

Гол Марио Пашалича.

Гол Марио Пашалича.

Акинфеев контролировал удар, но рикошет от В. Березуцкого дезориентировал его.

Гол Марио Пашалича.

Гол Марио Пашалича.

Трансляция матча ЦСКА - "Спартак"