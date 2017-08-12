"Спартак" открыл счет в дерби. Кто виноват у ЦСКА?

Обозреватель "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН разбирает первый мяч в матче 6-го тура премьер-лиги ЦСКА – "Спартак". На 48-й минуте счет открыл Марио Пашалич.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #ЦСКАСпартак 0:1 48' Марио Пашалич pic.twitter.com/11Vwcp4IM2– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 12 августа 2017 г.
Ключевую ошибку – технический брак при приеме мяча – допустил перед первым голом Васин.
Гол Марио Пашалича.
Гол Марио Пашалича.
Гол Марио Пашалича.
От него мяч отскочил в зону атаки, спартаковцы тут же довели его до линии штрафной – и Пашалич пробил по воротам.
Гол Марио Пашалича.
Гол Марио Пашалича.
Акинфеев контролировал удар, но рикошет от В. Березуцкого дезориентировал его.
Гол Марио Пашалича.
Гол Марио Пашалича.
ALEXEY959595
У ЦСКА виноват только один человек-это Гинер! Все основные клубы РФПЛ давно делают ротацию состава, покупают новых игроков, улучшают качество игры, НО ТОЛЬКО НЕ ЦСКА! Пока он будет жмотить, ЦСКА всегда будет прос.рать ведущим клубам
19:04
Монте-Кристо(Мститель) .
Помазун бы не пропустил.
18:55