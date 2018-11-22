"Спартак" отказался продавать Рошу в "Крузейро" за 10 миллионов евро

Как стало известно "СЭ", "Спартак" мог расстаться с нападающим Педро Рошей этим летом. "Крузейру" был готов заплатить 10 миллионов евро несколькими траншами за 24-летнего бразильца.

Высшее руководство "Спартака" отказалось продавать Рошу, видя в нем привлекательный актив. Покупка бразильца обошлась красно-белым в 12 миллионов евро. (Сергей Егоров)

В текущем сезоне Роша провел 2 матча за "Спартак" и не отметился результативными действиями.

Полностью трансферный расклад по "Спартаку" читайте здесь





