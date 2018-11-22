18:15 | Футбол — РПЛ

"Спартак" отказался продавать Рошу в "Крузейро" за 10 миллионов евро

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Как стало известно "СЭ", "Спартак" мог расстаться с нападающим Педро Рошей этим летом. "Крузейру" был готов заплатить 10 миллионов евро несколькими траншами за 24-летнего бразильца.

Высшее руководство "Спартака" отказалось продавать Рошу, видя в нем привлекательный актив. Покупка бразильца обошлась красно-белым в 12 миллионов евро. (Сергей Егоров)

В текущем сезоне Роша провел 2 матча за "Спартак" и не отметился результативными действиями.

Полностью трансферный расклад по "Спартаку" читайте здесь



 

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