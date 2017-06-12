"Спартак" отказался продавать Промеса в "Галатасарай"

"Галатасарай" пытался приобрести нападающего "Спартака" Квинси Промеса, утверждает turksvoetbal.net. Турецкий клуб предлагал за голландца 13 миллионов евро, но красно-белых не устроила данная сумма.

Ранее интерес к Промесу также проявлял другой турецкий гранд - "Бешикташ", а недавно появилась информация об интересе к футболисту со стороны "Ромы".

В минувшем сезоне Промес провел 26 матчей, забил 12 голов и сделал 11 передач в чемпионате России и помог "Спартаку" стать чемпионом России.