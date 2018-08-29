"Спартак" остался без Кутепова

Защитник "Спартака" и сборной России Илья Кутепов подтвердил "СЭ", что в ближайшее время отправится на операцию в римскую клинику "Вилла Стюарт". У 25-летнего футболиста проблемы с грыжей. Он точно пропустит ключевую игру 6-го тура РПЛ с "Зенитом" в Санкт-Петербурге.

– Верна ли информация, что вы летите на операцию? Когда вы восстановитесь? – вопрос игроку.

– Пока не знаю, через какой промежуток времени вернусь. Еще предстоит более глубокое обследование. Станет ясно уже по факту. Сейчас про сроки не могу говорить.

– Примерно – месяц?

– Даже примерно ничего не могу сказать. Это уже станет ясно там.

– В Риме?

– Да.

Напомним, что в текущем сезоне Кутепов пока не сыграл за "Спартак" ни минуты. Он был вызван в сборную на сентябрьские игры с Турцией и Чехией, но теперь, судя по всему, штабу либо придется приглашать другого защитника, либо довольствоваться теми, кто остается в списке и готов играть.

Что касается "Спартака", то еще один центральный защитник красно-белых Сальваторе Боккетти, по нашим данным, восстановился и готов сыграть с "Зенитом". (Виталий АЙРАПЕТОВ)