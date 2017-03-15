"Спартак" оштрафован за пиротехнику, "Зенит" - за неявку Луческу на флеш-интервью

КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 100 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники в матче 19-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:0).

"Локомотив" получил штраф в размере 90 тысяч за оскорбительные кричалки болельщиков в игре с "Краснодаром" (1:2), 50 тысяч - за поздний выход из раздевалки, а главный тренер команды Юрий Семин получил штраф в 30 тысяч и предупреждение за выход за пределы технической зоны.

"Зенит" после поражения от "Амкара" (0:1) оштрафован на 50 тысяч за неявку главного тренера Мирчи Луческу на флеш-интервью. (Андрей МУРНИК)