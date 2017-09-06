"Спартак" оштрафован за нанесение ущерба стадиону "Санкт-Петербург" болельщиками команды

По итогам сегодняшнего заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС было принято решение оштрафовать "Спартак" за нанесение ущерба стадиону "Санкт-Петербург" болельщиками команды во время игры 4-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:5). Красно-белые должны выплатить 25 тысяч рублей.
ereke
Вспомнили. Ещё через полгода надо было оштрафовать.
18:01
ereke
Ну- ну. Надо же дырку на 400 млн. рублей как то и кем то закрывать
18:00
old grumbler
Serenky25 Хотели бы.... все там разнесли бы... попробуйте узнаете много нового о себе...
17:45
old grumbler
Вот и пусти убогих на стадион... Вести себя умеют только в хлеву....
17:44
Spartak-Online1
...
17:39
Serenky25
Хотели бы.... все там разнесли бы...На своих бакланов вешайте свои недоделки...
17:36
shpasic
хахаха, вот же ж бакланы))
17:36
Гаттузо ДваждыТуп !!!!
правильное решение! бомжам надо подавать))
17:36
alexpomor
Так это и есть те самые бакланы?))) Это шутка, спартачей прошу не обижаться))))
17:30