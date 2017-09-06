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17:26 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" оштрафован за нанесение ущерба стадиону "Санкт-Петербург" болельщиками команды

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По итогам сегодняшнего заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС было принято решение оштрафовать "Спартак" за нанесение ущерба стадиону "Санкт-Петербург" болельщиками команды во время игры 4-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:5). Красно-белые должны выплатить 25 тысяч рублей.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/87406.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (9)
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ereke

Вспомнили. Ещё через полгода надо было оштрафовать.

18:01

ereke

Ну- ну. Надо же дырку на 400 млн. рублей как то и кем то закрывать

18:00

old grumbler

Serenky25 Хотели бы.... все там разнесли бы... попробуйте узнаете много нового о себе...

17:45

old grumbler

Вот и пусти убогих на стадион... Вести себя умеют только в хлеву....

17:44

Spartak-Online1

...

17:39

Serenky25

Хотели бы.... все там разнесли бы...На своих бакланов вешайте свои недоделки...

17:36

shpasic

хахаха, вот же ж бакланы))

17:36

Гаттузо ДваждыТуп !!!!

правильное решение! бомжам надо подавать))

17:36

alexpomor

Так это и есть те самые бакланы?))) Это шутка, спартачей прошу не обижаться))))

17:30