"Спартак" оштрафован за нанесение ущерба стадиону "Санкт-Петербург" болельщиками команды

По итогам сегодняшнего заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС было принято решение оштрафовать "Спартак" за нанесение ущерба стадиону "Санкт-Петербург" болельщиками команды во время игры 4-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:5). Красно-белые должны выплатить 25 тысяч рублей.