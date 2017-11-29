"Спартак" оштрафован на 475 тысяч рублей по итогам матча с "Зенитом"

"Спартак" должен выплатить крупный штраф за поведение болельщиков во время матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц. В частности, красно-белые были наказаны за оскорбительные баннеры в адрес Артема Дзюбы, Владислава Радимова и Геннадия Орлова, а также сожженный шарф сине-бело-голубых.

– Болельщики "Спартака" многократно скандировали оскорбительные и нецензурные выражения – штраф 100 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – Болельщики "Спартака" многократно использовали пиротехнические изделия – штраф 100 тысяч рублей.

Ими же был продемонстрирован несогласованный баннер – штраф 25 тысяч рублей. Еще были три оскорбительных баннера – про Дзюбу, Радимова и Орлова, за это штраф 150 тысяч рублей.

Болельщики "Спартака" подожгли шарф "Зенита" – это неправомерные действия зрителей, направленные на возбуждение вражды. Нарушение второй раз в сезоне, штраф 100 тысяч рублей. (Михаил ГОНЧАРОВ)