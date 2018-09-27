"Спартак" оштрафован на 375 тысяч рублей по итогам дерби, ЦСКА - на 175 тысяч

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал о штрафах, которые получили ЦСКА и "Спартак" по итогам матча 8-го тура премьер-лиги. Встреча завершилась вничью – 1:1.

– Решение по матчу принималось как на основании рапорта делегата матча, так и на основании материалов СМИ и иных общедоступных источников. Фанаты армейцев скандировали оскорбительные выражения, штраф – 50 тысяч рублей, – отметил Григорьянц. – За использование пиротехнических изделий армейцы оштрафованы на 125 тысяч рублей. Также было зафиксировано шесть несогласованных баннеров, в рапорте делегата они не записаны, но благодаря информации в СМИ мы получили возможность рассмотреть их. Представитель ЦСКА на сегодняшнем заседании заявил, что эти баннеры не соответствовали требуемым для согласования размерам. Мы попросили представить доказательства, которые представитель красно-синих не предоставил, но попросил перенести рассмотрение этого вопроса, чтобы принести баннеры на следующее заседание комитета для установления размеров.

Болельщики "Спартака" также выкрикивали оскорбительные выражения, за это клуб получил штраф в 50 тысяч рублей. За использование фанатами пиротехники клуб получил штраф в размере 125 тысяч рублей. Помимо этого было зафиксировано, что два человека сидели на ограждении спартаковской трибуны, поэтому за неправомерные действия зрителей, создающие угрозу собственной жизни и здоровью красно-белые оштрафованы на 50 тысяч рублей. На трибуне "Спартака" были вывешены несогласованные баннеры, за это команда оштрафована на 100 тысяч рублей. Один из баннеров содержал нецензурную лексику, за это красно-белые дополнительно получили штраф в 50 тысяч рублей. (Иван Торопцев)