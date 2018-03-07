14:20 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" оштрафован на 350 тысяч рублей и наказан условным закрытием трибуны за расизм в адрес Гильерме

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать "Спартак" на 350 тысяч рублей за матч 21-го тура с "Локомотивом" (0:0), а также условно закрыть трибуну B на один домашний матч в чемпионате России текущего сезона за оскорбление болельщиками красно-белых вратаря "Локомотива" Гильерме по поводу расовой принадлежности.

 
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– По данному матчу мы получили письмо от офицера РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексея Смертина, – сказал Григориянц. – Он попросил рассмотреть поведение болельщиков "Спартака". На 46-й минуте были зафиксированы оскорбительные выражения болельщиков красно-белых в адрес Гильерме. На заседании присутствовал юрист "Спартака" и заместитель Смертина Баранов. Мы исследовали аудио– и видеозапись, услышали эти скандирования, длившиеся 50 секунд.

Мы приняли во внимание все – как отягчающие обстоятельства, так и обстоятельства, та и то, что в первый раз "Спартак" был наказан после матча Суперкубка России – это отдельный турнир, который не относится к чемпионату. Далее "Спартак" получил наказание после матча в Кубке России против "Спартака" из Нальчика. Это тоже другой турнир.

Но мы еще приняли во внимание, что данное нарушение – рецидив по одному и тому же предмету: оскорбления в адрес одного и того же человека. Мы заслушали позицию "Спартака", учли все факторы.

Решения следующие: "Спартак" за оскорбление зрителями футболиста команды соперников по поводу расовой принадлежности оштрафован на 350 тысяч рублей, плюс запрещен допуск на трибуну В на один домашний матч в чемпионате России условно. Испытательный срок – до конца сезона. "Спартак" предупрежден, что в случае повторения инцидента будут применены более строгие санкции.

В июле прошлого года КДК РФС уже наказывал "Спартак" за проявление болельщиками расизма – оштрафовал на 250 тысяч рублей. При этом клуб был предупрежден, что в случае повторения нарушения к красно-белым применят более серьезные санкции. (Павел ГУРЕВИЧ, Михаил ГОНЧАРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (44)
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SS-1525-Sergey

Сколько можно клуб преступник на бабки опускать, нашли дойную корову, давно уже пора принимать пенитенциарные меры наказания.

19:16

Stiffupperlip

Условное закрытие - как условно расстрелять . Чудное наказание

18:24

Jean4

Хоть тысячу раз такое "наказание" выпишите ничего это не изменит! Пока не будет наказания конкретным людям на трибунах, так и будут ухать как животные.

17:03

shpasic

Lebedos, так Гильерме - русский!)

16:54

Lebedos

получаеться оскорблять русских игроков можно, а вот за расизм 350т ?

16:46

Митяй Антибомж

Бу-га-га! Темнокожий защитник «Амкара», родившийся в Санкт-Петербурге, раньше носил прозвище Сникерс и бегал от скинхедов.*********** Бугагулечки ))

15:59

Митяй Антибомж

Расизм в адрес Гильерме? А я говорил, что у Спартака есть болельщики по всему Миру. Даже в Африке.

15:44

Millwall82

ЗЮК, дык я и говорю, Зенит после целой серии технарей из-за болел, начал работать с ними. Федун же ваш наоборот заигрывает с ультрой, что считаю неправильным, ибо может привести к печальным последствиям.

15:34

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Бу-га-га!""" уханье в свой адрес от фанатского виража «Зенита» я уже слышал, когда мальчишкой подавал мячи во время игры. Мне тогда и 12-ти не было." ...Лапоть ты синий..Сказано же.До 12 не считается.)))

15:33

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Надо не трибуны условно закрывать.А сам спартак .От него все зло,и беды.И возродится Рос.футбол тогда аки Феникс.)))

15:29

Millwall82

Я ни разу не слышал уханья в адрес Идову, возможно это лишь разовые акции пары людей, а не всей ультры.

15:26

Ulan3

echo2011 Можно ли считать бывшего игрока "Локомотива" Смертина в этом вопросе независимым? И кто,кроме него,что-то слышал во время игры,если сам Гильерме ничего не слышал?________________Мы исследовали аудио– и видеозапись, услышали эти скандирования, длившиеся 50 секунд. Не канает?))) Или флэшка с записью или комп КДК, на котором смотрели и СЛЫШАЛИ - тоже ангажированы Локомотивом?)))

15:22

Странник-777

Трибуну В на Локомотиве закроют, что ли?

15:21

Гаттузо Крут!!!!!!#!

А этот Повар не считается, ибо это лже-Повар. Подсадной.

15:19

Островзаячий

Сорокин: «Уже два года в России нет проявлений расизма» Глава организационного комитета по проведению чемпионата мира-2018 Алексей Сорокин рассказал об УСПЕХАХ в борьбе с расизмом внутри нашей страны. «Что касается расизма, то оргкомитет, как и ФИФА, полностью осуждает все подобные проявления. Уже два года мы не наблюдаем этого и считаем своим большим достижением», – сказал функционер 01 марта 2018 г.

15:15

П_о_в_а_р

Бу-га-га! Гаттузо Крут!!!!!!#! --------------------- Злопыхатели утрутся, когда Дзюба наколотит им полну авоську.

15:13

Бу-га-га!

Гаттузо Крут!!!!!!#!____ Ага... То-то он из Тулы в Дмитров свалил, и политического убежища просит.

15:06

Бу-га-га!

Чемпионат России From Official Website Брайан Идову: «Мне сказали, что с таким цветом кожи путь в «Зенит» заказан» Eurosport 23/04/2015 в 11:47 Обновлено 23/04/2015 в 12:11 Темнокожий защитник «Амкара», родившийся в Санкт-Петербурге, раньше носил прозвище Сникерс и бегал от скинхедов. Идову является воспитанником «Зенита», но за основную команду сине-бело-голубых так и не сыграл. Брайан один сезон отыграл в питерском «Динамо», а сейчас защищает цвета пермского «Амкара». СМОТРИТЕ ТАКЖЕ Яя Туре вновь подвергся расистским оскорблениям «Русские корни у меня от мамы. Ее отец был нигериец, а мать – русская. Дедушка и бабушка познакомились в Ленинграде, а через несколько десятилетий их историю повторили мои родители, также получавшие высшее образование в городе на Неве: папа учился на архитектора, а мама – на врача. Родился я в Санкт-Петербурге, а через три года родители ненадолго перевезли меня в Нигерию. Как и у любого питерского мальчишки, занимающегося футболом, моей целью было попадание в «Зенит». Сколько раз я представлял себя в футболке этого клуба. Но время шло, а дальше тренировок с молодежным составом дело не продвигалось. Потом мне намекнули, что с таким цветом кожи путь в главную команду заказан. Причина – в фанатах, которые не любят темнокожих футболистов, стараясь хоть в этом отличаться от своих заклятых врагов: «Спартака» и ЦСКА. Может, так оно и было на самом деле. По крайней мере, уханье в свой адрес от фанатского виража «Зенита» я уже слышал, когда мальчишкой подавал мячи во время игры. Мне тогда и 12-ти не было." © 23.04. 2015. На Евроспорт.

15:04

ЗЮК~

Millwall82,наказывают организатора (клуб Зенит) за то,что не обеспечил безопасность.А только потом клуб ищет виновных.

15:02

Millwall82

Бу-га-га!, в "Культ Туре" он подобное говорил, где пруфы "где ему ухают когда он болл-боем был"(с)?

14:59

echo2011

Можно ли считать бывшего игрока "Локомотива" Смертина в этом вопросе независимым? И кто,кроме него,что-то слышал во время игры,если сам Гильерме ничего не слышал?

14:58

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Бу-га-га! /////Поварюга теперь не дееспособен, его преследует СЭС.

14:57

Бу-га-га!

Millwall82___ Набиваешь в поисковике :Брайан Идову: «Мне сказали, что с таким цветом кожи путь в «Зенит» заказан», и наслаждаешься.

14:57

shpasic

бросуны файеров с трибун фанатов Локо, видимо, уже сурьёзно наказаны))

14:56

Millwall82

ЗЮК~, так наказали, пожизненным баном на стадион и в судебном порядке оштрафовали конкретного человека на 150 к., насчет крикунов, эт же не 1 и не 2 человека, эта вся ультра Спартака заряжала. Что большая разница.

14:56

Zwolle

КДК выписал очередное, 1001 китайское предупреждение.... Но в следующий раз, при рецидиве.... Как я понимаю, по окончании сезона обнуляются и все предыдущие грехи.

14:56

ЗЮК~

Гаттузо Прут!!!!!!#!

14:54

ЗЮК~

Millwall82,сам факт броска должен быть наказуем.Долетело или нет-это вторично.Крикуны тоже должны быть наказаны,но тяжесть их деяний не сопостовима.

14:53

Millwall82

А ты пруфы скинь, ибо я такого не читал.

14:52

Бу-га-га!

Millwall82___ А ты, пенёк его интервью прочитай.

14:51

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