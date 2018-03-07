"Спартак" оштрафован на 350 тысяч рублей и наказан условным закрытием трибуны за расизм в адрес Гильерме

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать "Спартак" на 350 тысяч рублей за матч 21-го тура с "Локомотивом" (0:0), а также условно закрыть трибуну B на один домашний матч в чемпионате России текущего сезона за оскорбление болельщиками красно-белых вратаря "Локомотива" Гильерме по поводу расовой принадлежности.

– По данному матчу мы получили письмо от офицера РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексея Смертина, – сказал Григориянц. – Он попросил рассмотреть поведение болельщиков "Спартака". На 46-й минуте были зафиксированы оскорбительные выражения болельщиков красно-белых в адрес Гильерме. На заседании присутствовал юрист "Спартака" и заместитель Смертина Баранов. Мы исследовали аудио– и видеозапись, услышали эти скандирования, длившиеся 50 секунд.

Мы приняли во внимание все – как отягчающие обстоятельства, так и обстоятельства, та и то, что в первый раз "Спартак" был наказан после матча Суперкубка России – это отдельный турнир, который не относится к чемпионату. Далее "Спартак" получил наказание после матча в Кубке России против "Спартака" из Нальчика. Это тоже другой турнир.

Но мы еще приняли во внимание, что данное нарушение – рецидив по одному и тому же предмету: оскорбления в адрес одного и того же человека. Мы заслушали позицию "Спартака", учли все факторы.

Решения следующие: "Спартак" за оскорбление зрителями футболиста команды соперников по поводу расовой принадлежности оштрафован на 350 тысяч рублей, плюс запрещен допуск на трибуну В на один домашний матч в чемпионате России условно. Испытательный срок – до конца сезона. "Спартак" предупрежден, что в случае повторения инцидента будут применены более строгие санкции.

В июле прошлого года КДК РФС уже наказывал "Спартак" за проявление болельщиками расизма – оштрафовал на 250 тысяч рублей. При этом клуб был предупрежден, что в случае повторения нарушения к красно-белым применят более серьезные санкции. (Павел ГУРЕВИЧ, Михаил ГОНЧАРОВ)