"Спартак" оштрафован на 350 тысяч рублей и наказан условным закрытием трибуны за расизм в адрес Гильерме

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать "Спартак" на 350 тысяч рублей за матч 21-го тура с "Локомотивом" (0:0), а также условно закрыть трибуну B на один домашний матч в чемпионате России текущего сезона за оскорбление болельщиками красно-белых вратаря "Локомотива" Гильерме по поводу расовой принадлежности.
– По данному матчу мы получили письмо от офицера РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексея Смертина, – сказал Григориянц. – Он попросил рассмотреть поведение болельщиков "Спартака". На 46-й минуте были зафиксированы оскорбительные выражения болельщиков красно-белых в адрес Гильерме. На заседании присутствовал юрист "Спартака" и заместитель Смертина Баранов. Мы исследовали аудио– и видеозапись, услышали эти скандирования, длившиеся 50 секунд.
Мы приняли во внимание все – как отягчающие обстоятельства, так и обстоятельства, та и то, что в первый раз "Спартак" был наказан после матча Суперкубка России – это отдельный турнир, который не относится к чемпионату. Далее "Спартак" получил наказание после матча в Кубке России против "Спартака" из Нальчика. Это тоже другой турнир.
Но мы еще приняли во внимание, что данное нарушение – рецидив по одному и тому же предмету: оскорбления в адрес одного и того же человека. Мы заслушали позицию "Спартака", учли все факторы.
Решения следующие: "Спартак" за оскорбление зрителями футболиста команды соперников по поводу расовой принадлежности оштрафован на 350 тысяч рублей, плюс запрещен допуск на трибуну В на один домашний матч в чемпионате России условно. Испытательный срок – до конца сезона. "Спартак" предупрежден, что в случае повторения инцидента будут применены более строгие санкции.
В июле прошлого года КДК РФС уже наказывал "Спартак" за проявление болельщиками расизма – оштрафовал на 250 тысяч рублей. При этом клуб был предупрежден, что в случае повторения нарушения к красно-белым применят более серьезные санкции. (Павел ГУРЕВИЧ, Михаил ГОНЧАРОВ)
SS-1525-Sergey
Сколько можно клуб преступник на бабки опускать, нашли дойную корову, давно уже пора принимать пенитенциарные меры наказания.
19:16
Stiffupperlip
Условное закрытие - как условно расстрелять . Чудное наказание
18:24
Jean4
Хоть тысячу раз такое "наказание" выпишите ничего это не изменит! Пока не будет наказания конкретным людям на трибунах, так и будут ухать как животные.
17:03
shpasic
Lebedos, так Гильерме - русский!)
16:54
Lebedos
получаеться оскорблять русских игроков можно, а вот за расизм 350т ?
16:46
Митяй Антибомж
Бу-га-га! Темнокожий защитник «Амкара», родившийся в Санкт-Петербурге, раньше носил прозвище Сникерс и бегал от скинхедов.*********** Бугагулечки ))
15:59
Митяй Антибомж
Расизм в адрес Гильерме? А я говорил, что у Спартака есть болельщики по всему Миру. Даже в Африке.
15:44
Millwall82
ЗЮК, дык я и говорю, Зенит после целой серии технарей из-за болел, начал работать с ними. Федун же ваш наоборот заигрывает с ультрой, что считаю неправильным, ибо может привести к печальным последствиям.
15:34
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Бу-га-га!""" уханье в свой адрес от фанатского виража «Зенита» я уже слышал, когда мальчишкой подавал мячи во время игры. Мне тогда и 12-ти не было." ...Лапоть ты синий..Сказано же.До 12 не считается.)))
15:33
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Надо не трибуны условно закрывать.А сам спартак .От него все зло,и беды.И возродится Рос.футбол тогда аки Феникс.)))
15:29
Millwall82
Я ни разу не слышал уханья в адрес Идову, возможно это лишь разовые акции пары людей, а не всей ультры.
15:26
Ulan3
echo2011 Можно ли считать бывшего игрока "Локомотива" Смертина в этом вопросе независимым? И кто,кроме него,что-то слышал во время игры,если сам Гильерме ничего не слышал?________________Мы исследовали аудио– и видеозапись, услышали эти скандирования, длившиеся 50 секунд. Не канает?))) Или флэшка с записью или комп КДК, на котором смотрели и СЛЫШАЛИ - тоже ангажированы Локомотивом?)))
15:22
Странник-777
Трибуну В на Локомотиве закроют, что ли?
15:21
Гаттузо Крут!!!!!!#!
А этот Повар не считается, ибо это лже-Повар. Подсадной.
15:19
Островзаячий
Сорокин: «Уже два года в России нет проявлений расизма» Глава организационного комитета по проведению чемпионата мира-2018 Алексей Сорокин рассказал об УСПЕХАХ в борьбе с расизмом внутри нашей страны. «Что касается расизма, то оргкомитет, как и ФИФА, полностью осуждает все подобные проявления. Уже два года мы не наблюдаем этого и считаем своим большим достижением», – сказал функционер 01 марта 2018 г.
15:15
П_о_в_а_р
Бу-га-га! Гаттузо Крут!!!!!!#! --------------------- Злопыхатели утрутся, когда Дзюба наколотит им полну авоську.
15:13
Бу-га-га!
Гаттузо Крут!!!!!!#!____ Ага... То-то он из Тулы в Дмитров свалил, и политического убежища просит.
15:06
Бу-га-га!
Чемпионат России From Official Website Брайан Идову: «Мне сказали, что с таким цветом кожи путь в «Зенит» заказан» Eurosport 23/04/2015 в 11:47 Обновлено 23/04/2015 в 12:11 Темнокожий защитник «Амкара», родившийся в Санкт-Петербурге, раньше носил прозвище Сникерс и бегал от скинхедов. Идову является воспитанником «Зенита», но за основную команду сине-бело-голубых так и не сыграл. Брайан один сезон отыграл в питерском «Динамо», а сейчас защищает цвета пермского «Амкара». СМОТРИТЕ ТАКЖЕ Яя Туре вновь подвергся расистским оскорблениям «Русские корни у меня от мамы. Ее отец был нигериец, а мать – русская. Дедушка и бабушка познакомились в Ленинграде, а через несколько десятилетий их историю повторили мои родители, также получавшие высшее образование в городе на Неве: папа учился на архитектора, а мама – на врача. Родился я в Санкт-Петербурге, а через три года родители ненадолго перевезли меня в Нигерию. Как и у любого питерского мальчишки, занимающегося футболом, моей целью было попадание в «Зенит». Сколько раз я представлял себя в футболке этого клуба. Но время шло, а дальше тренировок с молодежным составом дело не продвигалось. Потом мне намекнули, что с таким цветом кожи путь в главную команду заказан. Причина – в фанатах, которые не любят темнокожих футболистов, стараясь хоть в этом отличаться от своих заклятых врагов: «Спартака» и ЦСКА. Может, так оно и было на самом деле. По крайней мере, уханье в свой адрес от фанатского виража «Зенита» я уже слышал, когда мальчишкой подавал мячи во время игры. Мне тогда и 12-ти не было." © 23.04. 2015. На Евроспорт.
15:04
ЗЮК~
Millwall82,наказывают организатора (клуб Зенит) за то,что не обеспечил безопасность.А только потом клуб ищет виновных.
15:02
Millwall82
Бу-га-га!, в "Культ Туре" он подобное говорил, где пруфы "где ему ухают когда он болл-боем был"(с)?
14:59
echo2011
Можно ли считать бывшего игрока "Локомотива" Смертина в этом вопросе независимым? И кто,кроме него,что-то слышал во время игры,если сам Гильерме ничего не слышал?
14:58
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Бу-га-га! /////Поварюга теперь не дееспособен, его преследует СЭС.
14:57
Бу-га-га!
Millwall82___ Набиваешь в поисковике :Брайан Идову: «Мне сказали, что с таким цветом кожи путь в «Зенит» заказан», и наслаждаешься.
14:57
shpasic
бросуны файеров с трибун фанатов Локо, видимо, уже сурьёзно наказаны))
14:56
Millwall82
ЗЮК~, так наказали, пожизненным баном на стадион и в судебном порядке оштрафовали конкретного человека на 150 к., насчет крикунов, эт же не 1 и не 2 человека, эта вся ультра Спартака заряжала. Что большая разница.
14:56
Zwolle
КДК выписал очередное, 1001 китайское предупреждение.... Но в следующий раз, при рецидиве.... Как я понимаю, по окончании сезона обнуляются и все предыдущие грехи.
14:56
ЗЮК~
Гаттузо Прут!!!!!!#!
14:54
ЗЮК~
Millwall82,сам факт броска должен быть наказуем.Долетело или нет-это вторично.Крикуны тоже должны быть наказаны,но тяжесть их деяний не сопостовима.
14:53
Millwall82
А ты пруфы скинь, ибо я такого не читал.
14:52
Бу-га-га!
Millwall82___ А ты, пенёк его интервью прочитай.
14:51