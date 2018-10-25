"Спартак" оштрафован на 25 тысяч рублей за оскорбительный баннер в адрес Еременко

КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 25 тысяч рублей за несогласованный баннер болельщиков, вывешенный во время игры 11-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (2:3), в адрес полузащитника команды Романа Еременко. Красно-белые вывесили баннер с текстом: "Пудрило#26".
Тушино встретило Еременко как подобает! Видишь, Ромочка, тебе тут не рады. За это, конечно, мясу респект от меня лично летит. Им тоже неприятно, когда игрок сначала носит футболку коней, а потом переходит к свиньям. Такого быть НЕ должно. #Пудрило26 #РПЛ #СпартакАрсенал pic.twitter.com/gdQ6vULxhV– Maxim Matyushevskiy (@MMatyushevskiy) 21 октября 2018 г.
- "Спартак" – "Арсенал" – болельщики "Спартака" вывешивали несогласованный баннер – 25 тысяч, плюс скандировали нецензурные высказывания – 80 тысяч рублей штраф, - цитирует РИА Новости главу КДК РФС Артура Григорьянца.