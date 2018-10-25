"Спартак" оштрафован на 25 тысяч рублей за оскорбительный баннер в адрес Еременко

Тушино встретило Еременко как подобает! Видишь, Ромочка, тебе тут не рады. За это, конечно, мясу респект от меня лично летит. Им тоже неприятно, когда игрок сначала носит футболку коней, а потом переходит к свиньям. Такого быть НЕ должно. #Пудрило26 #РПЛ #СпартакАрсенал pic.twitter.com/gdQ6vULxhV