17:34 | Футбол — РПЛ

"Спартак" оштрафован на 25 тысяч рублей за оскорбительный баннер в адрес Еременко

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КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 25 тысяч рублей за несогласованный баннер болельщиков, вывешенный во время игры 11-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (2:3), в адрес полузащитника команды Романа Еременко. Красно-белые вывесили баннер с текстом: "Пудрило#26".

 

- "Спартак" – "Арсенал" – болельщики "Спартака" вывешивали несогласованный баннер – 25 тысяч, плюс скандировали нецензурные высказывания – 80 тысяч рублей штраф, - цитирует РИА Новости главу КДК РФС Артура Григорьянца.

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