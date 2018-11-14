"Спартак" оштрафован на 190 тысяч рублей. Клуб снова наказан за оскорбительные баннеры болельщиков

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какой штраф был наложен на "Спартак" после матча 14-го тура РПЛ с "Уфой".

– Болельщики "Спартака" использовали пиротехнику и демонстрировали баннеры оскорбительного и нецензурного содержания. За использование пиротехники на клуб наложен штраф в размере 40 тысяч рублей. А за демонстрацию баннеров оскорбительного и нецензурного содержания наложен штраф на 150 тысяч рублей. Всего было три баннера, по 50 тысяч каждый, - сказал глава КДК.

В матче 14 тура чемпионата России "Спартак" проиграл "Уфе" 0:2. (Елена Григорьевская).