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"Спартак" оштрафован на 150 тысяч рублей по итогам матча с "Крыльями"

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал журналистам о штрафных санкциях, которым был подвергнут "Спартак" по итогам матча 15-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (3:1).

Во время игры против самарцев фанаты красно-белых неоднократно скандировали кричалки в адрес полузащитника команды Дениса Глушакова, оскорбляя его и призывая отказаться от капитанской повязки.

– На матче был один баннер оскорбительного содержания, также звучали нецензурные скандирования, – сказал Григорьянц. – За скандирования "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей, за баннер – на 50 тысяч рублей. (Андрей Михайлов)

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