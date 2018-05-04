"Спартак" оштрафован на 105 тысяч, "Зенит" на 100, ЦСКА - на 80

"Зенит" и ЦСКА оштрафованы по итогам очного матча 28-го тура чемпионата России (на 100 000 и 80 000 рублей, соответственно), информирует официальный сайт РФС. Также штраф получил "Спартак".

По итогам заседания КДК РФС "Зенит" оштрафован на 80 000 рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений и еще на 20 000 – за использование ими пиротехники. Также за оскорбительные выражения с трибун на 80 000 рублей оштрафован ЦСКА. "Зенит" и ЦСКА завершили матч вничью – 0:0.

Кроме того, по итогам матча "Амкар" – "Спартак" (0:2) был оштрафован московский клуб. 5000 рублей штрафа "Спартак" получил за использование болельщиками пиротехники и еще на 100 000 - за неправомерные действия зрителей, создающие угрозу собственной жизни и здоровья.

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