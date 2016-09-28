"Спартак" оштрафован на 100 тысяч за матч с "Уфой"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц по окончании заседания комитета отметил, что "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники в матче 8-го тура чемпионата России с "Уфой". Также 20 тысяч за аналогичное нарушение красно-белые заплатят за Кубок России, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

"Арсенал" – "Терек". После окончания матча в комнате делегата руководитель службы безопасности грозненцев Руслан Адамов оскорбил делегата встречи нецензурной бранью. Он дисквалифицирован на два матча.

"Спартак" – "Уфа". За использование болельщиками красно-белых пиротехнических средств клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Главный тренер москвичей Массимо Каррера за выход за пределы технической зоны оштрафован на 30 тысяч рублей (третье нарушение), наставник "Уфы" Виктор Гончаренко заплатит 20 тысяч рублей (второе нарушение).

За использование пиротехнических средств болельщиками в матче Кубка России со "СКА-Хабаровском" "Спартак" оштрафован на 20 тысяч рублей.