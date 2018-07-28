Котировки букмекеров на матч "Спартак" - "Оренбург"

В субботу, 28 июля, в Москве пройдет матч 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Оренбургом". Игру принимает стадион "Открытие Арена". Начало встречи – 19.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы "Спартака" на успех с коэффициентом 1,35, а "Оренбурга" – 9,76. Ничья оценивается с коэффициентом 4,84.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

"Спартак" - "Оренбург": РПЛ, 1-й тур, 28 июля 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 19.00 (время московское)