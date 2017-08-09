"Спартак" опубликовал заявление о "минировании" "Открытие Арены"

"Спартак" на официальном сайте подтвердил, что матч 5-го тура чемпионата России против "Арсенала" состоится. Пресс-служба красно-белых призвала болельщиков прийти на игру пораньше.

– Прибывайте на "Открытие Арену" заблаговременно! Вход для зрителей будет открыт в 17.30, – говорится в заявлении "Спартака".

Ранее сообщалось, что со стадиона в Тушине были эвакуированы десятки человек после звонка об угрозе взрыва. На данный момент мужчина, сообщивший об этом, уже задержан полицией.

Матч "Спартак" – "Арсенал" пройдет сегодня и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.