12:46 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" опубликовал заявление о "минировании" "Открытие Арены"

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"Спартак" на официальном сайте подтвердил, что матч 5-го тура чемпионата России против "Арсенала" состоится. Пресс-служба красно-белых призвала болельщиков прийти на игру пораньше.

– Прибывайте на "Открытие Арену" заблаговременно! Вход для зрителей будет открыт в 17.30, – говорится в заявлении "Спартака".

Ранее сообщалось, что со стадиона в Тушине были эвакуированы десятки человек после звонка об угрозе взрыва. На данный момент мужчина, сообщивший об этом, уже задержан полицией.

Матч "Спартак" – "Арсенал" пройдет сегодня и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/news/2017-08-09-pribyvayte_na_stadion_zablagovremenno/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Xen1um

waleriy, разваливается тут только одно, твой ватный мозг, а Спартак будет процветать, назло таким как вы.

14:17

marksan

Всех желающих получить экстрим, просьба придти на матч сдачи Арсенала Спартаку!

13:46

waleriy

Это ответ на плохую игру Спартака. Советую всем не посещать ближайшие игры команды-все равно игры не будет . Руководство Спартака водит за нос федуна, та же история с покупками игроков: вместо того чтобы заниматься трансферами они по отпускам разьехались- одно слово маскавичи. В ближайшее время команда будет разваливатся.

13:19