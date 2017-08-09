"Спартак" опубликовал заявление о "минировании" "Открытие Арены"

"Спартак" на официальном сайте подтвердил, что матч 5-го тура чемпионата России против "Арсенала" состоится. Пресс-служба красно-белых призвала болельщиков прийти на игру пораньше.
– Прибывайте на "Открытие Арену" заблаговременно! Вход для зрителей будет открыт в 17.30, – говорится в заявлении "Спартака".
Ранее сообщалось, что со стадиона в Тушине были эвакуированы десятки человек после звонка об угрозе взрыва. На данный момент мужчина, сообщивший об этом, уже задержан полицией.
Матч "Спартак" – "Арсенал" пройдет сегодня и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
Дополнительная информация
http://www.spartak.com/news/2017-08-09-pribyvayte_na_stadion_zablagovremenno/
Xen1um
waleriy, разваливается тут только одно, твой ватный мозг, а Спартак будет процветать, назло таким как вы.
14:17
marksan
Всех желающих получить экстрим, просьба придти на матч сдачи Арсенала Спартаку!
13:46
waleriy
Это ответ на плохую игру Спартака. Советую всем не посещать ближайшие игры команды-все равно игры не будет . Руководство Спартака водит за нос федуна, та же история с покупками игроков: вместо того чтобы заниматься трансферами они по отпускам разьехались- одно слово маскавичи. В ближайшее время команда будет разваливатся.
13:19