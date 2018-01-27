"Спартак" опубликовал видео прибытия Максимовича в расположение клуба

"Спартак" на официальной странице в Инстаграме опубликовал видео прибытия Николы Максимовича в расположение клуба. Сербский защитник арендован у "Наполи" до конца сезона.

- Да, был долгий перелет, но все хорошо, я рад находиться здесь, - сказал Максимович в интервью клубной пресс-службы. -Мне приятно подписывать этот контракт, ведь "Спартак" - один из ведущих клубов России. Мое будущее расписано всего на четыре месяца, и эти четыре месяца я постараюсь сделать все, чтобы порадовать болельщиков и команде. К тому же между "Црвеной Звездой" и "Спартаком" дружеские отношения.