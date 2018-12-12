"Спартак" опроверг информацию о задержании Жиго на таможне в "Шереметьево"

"Спартак" в своем официальном Твиттере опроверг информацию о задержании защитника Самюэля Жиго в "Шереметьево" за нарушение таможенных правил.

- "Спартак" сообщает, что эта информация не соответствует действительности. В настоящее время Жиго, перенесший операцию крестообразных связок, находится в Москве и уже в течение нескольких дней продолжает курс реабилитации на нашей подмосковной базе в Тарасовке. Желаем Самуэлю скорейшего возвращения в строй! - сообщается в официальном Твиттере красно-белых.

⚠️ Сегодня в СМИ появилась информация о том, что защитник #Спартак’а Самуэль Жиго был задержан за нарушение таможенных правил.@fcsm_official сообщает, что эта информация не соответствует действительности. pic.twitter.com/tjRBaOrMKU – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 декабря 2018 г.

Ранее сообщалось, что 25-летний француз был задержан на таможне в "Шереметьево" за попытку провоза в Россию двух пар элитных и незадекларированных часов.

Жиго перешел в "Спартак" летом 2018 года. Он провел 8 матчей за красно-белых, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В игре 6-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) Жиго получил тяжелую травму - разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Недавно он вновь приступил к тренировкам со "Спартаком".

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