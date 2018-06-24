"Спартак" одержал вторую победу в новом сезоне

🏁 Есть вторая победа на сборах в Тарасовке!#Спартак в контрольном матче обыграл @pfcsochi со счетом 2:0. Голы в составе красно-белых забили Луис @LuizAdriano_9 Адриано и Зе Луиш (с пенальти).



Следующий матч 🔴⚪️ проведут 27 июня с командой #Строгино.#СпартакСочи pic.twitter.com/JoPxAJjeto