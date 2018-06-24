"Спартак" одержал вторую победу в новом сезоне

"Спартак" в контрольном матче победил питерское "Динамо" со счетом 2:0. Встреча проходила в Тарасовке.
Голы в составе красно-белых забили нападающие Луиз Адриану и Зе Луиш (пенальти).
🏁 Есть вторая победа на сборах в Тарасовке!#Спартак в контрольном матче обыграл @pfcsochi со счетом 2:0. Голы в составе красно-белых забили Луис @LuizAdriano_9 Адриано и Зе Луиш (с пенальти).– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 24 июня 2018 г.
Следующий матч 🔴⚪️ проведут 27 июня с командой #Строгино.#СпартакСочи pic.twitter.com/JoPxAJjeto
Следующий матч столичная команда проведет против "Строгино" 27 июня.
Товарищеский матч
"Спартак" (Москва) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 2:0 (1:0)
Голы: Луиз Адриану, 3 (1:0). Зе Луиш, 67 - с пенальти (2:0).
"Спартак": Максименко (Ребров, 46), Ещенко (Тигиев, 46), Петкович (Лихачев, 46), Миронов (Мамин, 46), Мельгарехо (Комбаров, 46), Педро Роша (Нимели, 46), Фернанду (Еременко, 46), Тимофеев (Глушаков, 46), Пантелеев (Полубояринов, 46), Бакаев (Ломовицкий, 46), Луиз Адриану (Зе Луиш, 46).
"Динамо": Зайцев (Солдатенко, 46), Заика, Юрганов, Калугин, Почивалин, Саламатов, Песегов, Померко, Скляров, Соловьев, Саная.