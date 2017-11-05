"Спартак" одержал волевую победу над "Уфой"

Матч 16-го тура чемпионата России "Спартак" – "Уфа" завершился победой хозяев поля – 3:1. Счет в игре на 10-й минуте открыл нападающий гостей Силвестр Игбун. После точных ударов полузащитника Фернанду, а также форвардов Квинси Промеса и Луиза Адриану красно-белые взяли три очка. Как Промес отпраздновал свой гол - здесь.
Благодаря этой победе подопечные Массимо Карреры поднялись на пятое место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков. "Уфа" располагается на восьмой строчке.
Промес: супергол, празднование с Каррерой и "жест Аршавина"
Чемпионат России
Премьер-лига
16-й тур
"Спартак" (Москва) - "Уфа" - 3:1 (1:1)
Голы: Игбун, 10 (0:1). Фернанду, 37 - штрафной (1:1). Промес, 63 (2:1). Луиз Адриану, 79 (3:1).
"Спартак": Селихов, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Промес, Глушаков (Самсонов, 87), Фернанду, Попов (Пашалич, 75), Луиз Адриану, Зе Луиш.
"Уфа": Беленов, Никитин, Аликин (Фатаи, 90), Тумасян (Обляков, 67), Живоглядов, Салатич, Пауревич, Стоцкий, Ванек (Кротов, 67), Йокич, Игбун.
Предупреждения: Пауревич, 47. Луиз Адриану, 52. Игбун, 52.
Судьи: ЧИСТЯКОВ (Азов). Березнев, Усачев (оба - Ростов-на-Дону).
5 ноября. Москва. Стадион "Открытие Арена".
Трансляция матча "Спартак" – "Уфа" //
Турнирная таблица и календарь матчей чемпионата России - здесь
- Спартак (футбол)
- Луиз Адриану
- Уфа
- Квинси Промес
- Фернанду Лукас Мартинс
- Массимо Каррера
- Силвестр Игбун
insanekx
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22:15
Крюков Сергей
Adios Amigos R...///Сейчас ждём очередной опус от Раби, о том, как мы вернулись в очередной раз/// ==== А уж как я жду. Труть, правда, под статьишками ентого трутня. Но не фиг тигру мяса не докладывать: Рабинер - позор Спартака!))
22:10
van der sar
А ведь если бы "Спартак" не потерял 4 очка с "Амкаром" и "Ростовом", были бы с лидерами на "дружеской ноге". Жаль!
22:08
Spartak-Online1
Матч не видел. Только фрагменты. Порадовал гол Фернанду. Очень искусно!
22:07
Табунщик Вернулся
*КОСТАРИКАНЕЦ* А че там скидка на него? Надо для спартачей на весну прикупить, потом продавать втридорога. Вон и тебе пригодиться, когда в апреле от какого-нить Тосно влетить по старинке. )) 21:49================У нас, красно-белых, аллергия на вазилин, а вот по мнению врачей, людям предпочитающим голубые цвета, вазелин жизнено необходим :))
21:57
гаттузо туп
Adios Amigos R...21:47///Я тоже хочу к ГВК за карточный стол.)
21:55
Островзаячий
Vartanov Jorik : Про Дмитрия Комбарова : вроде столько лет пахал на клуб, но пахал как то по днищенски).
21:54
Den211
несмотря на победу играли далеко не супер. Опять провал в обороне и пропущенный мяч. Будь Уфа чуть активнее в атаках то опять прижала бы Спартак к воротам. Что до атак Спартака в упор не понимаю почему быстро доходят до штрафной и даже есть открывания но постоянно пас назад. В лучшем случае поперек, что грозит перехватом. Ни одного забега в штрафную, атака только или позиционка или навес совсем с фланга. Очень долго принимают решения, игроков успевают накрыть. Напы на одной линии с защитой, готовы стартовать, но очень мало забросов на них на ход. Гол Промеса конечно красив но это штучный товар.
21:50
*КОСТАРИКАНЕЦ*
Табунщик Вернулся *КОСТАРИКАНЕЦ* Да ладно, обошли тульский Арсенал в турнирной табличке и радуются. Достижение, которым стоит гордиться .)) 21:19==============Ты бы лучше поспешил в аптеку за вазилином :) 21:31 ======== А че там скидка на него? Надо для спартачей на весну прикупить, потом продавать втридорога. Вон и тебе пригодиться, когда в апреле от какого-нить Тосно влетить по старинке. ))
21:49
Табунщик Вернулся
Жорик Вартанов она же старая 21:36============Зато фигуристая :) Чтоб мне всю жизнь Фильку Киркорова не слышать :)
21:49
Adios Amigos R...
Крюков Сергей Adios Amigos R...///Что-б мне всю жизнь против Вермблюма играть!)))/// ====== Как говаривал ментор В. Гусев :"Берегите себя". 21:39 ================================ Сейчас ждём очередной опус от Раби, о том, как мы вернулись в очередной раз:%)). Чтоб мне всю жизнь с Леннорычем за карточным столом сидеть...))
21:47
П_о_в_а_р
А где фсие? Все 37 комментов. Страдают? Бугага.)
21:40
Крюков Сергей
Adios Amigos R...///Что-б мне всю жизнь против Вермблюма играть!)))/// ====== Как говаривал ментор В. Гусев :"Берегите себя".
21:39
Жорик Вартанов
Табунщик Вернулся Док_ Так-то с добротным началом второго круга. Медленно, но верно идем к очередному титулу. Осталось четыре игры в этом году (в т.ч. с Краснодаром, Зенитом, ЦСКА) и все надо просто выиграть. И главное при этом не скулить, что чемпионства в этом сезоне уже не видать. Повторюсь, надо играть в свой лучший футбол и победы никуда не денутся. Чтоб мне всю жисть с Мэд Батчером выпивать. 21:21===========ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!!!!!!!!! Чтоб мне всю жизнь спать с Мадонной :)____________ она же старая
21:36
Электросталец
луиз андрейка лягается, где желтая?
21:36
Крюков Сергей
Adios Amigos R... ======= И тебя, Брат, персонально! Гуд, гуд, супергуд, аллес супергуд! Но как говарил старшина Васков: "После споём") Определяющая фаза идёт, надобно сдюжить.
21:34
Adios Amigos R...
Мы живы, и это - главное!!!))) Что-б мне всю жизнь против Вермблюма играть!)))
21:33
van der sar
Надеюсь, эпопея спартаковских "ничьих" закончилась. Дальше- только победы!
21:33
Проба положительна
Смотрел сегодня МС-Арсенал..Челси -МЮ..не дай случай попасть спаму в плофф ЛЧ! И попасть под одну из этих команд!! Будет позор на весь мир..
21:31
Табунщик Вернулся
*КОСТАРИКАНЕЦ* Да ладно, обошли тульский Арсенал в турнирной табличке и радуются. Достижение, которым стоит гордиться .)) 21:19==============Ты бы лучше поспешил в аптеку за вазилином :)
21:31
Adios Amigos R...
Крюков Сергей, Док_==================== С победой, Братья! Не дали таки Сергей Богданычу очередную табличку на стену зафигачить...И это в целом - гуд!))
21:28
Табунщик Вернулся
Док_ Так-то с добротным началом второго круга. Медленно, но верно идем к очередному титулу. Осталось четыре игры в этом году (в т.ч. с Краснодаром, Зенитом, ЦСКА) и все надо просто выиграть. И главное при этом не скулить, что чемпионства в этом сезоне уже не видать. Повторюсь, надо играть в свой лучший футбол и победы никуда не денутся. Чтоб мне всю жисть с Мэд Батчером выпивать. 21:21===========ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!!!!!!!!! Чтоб мне всю жизнь спать с Мадонной :)
21:27
Табунщик Вернулся
пошливы Очередной договорняк - это радость ущербных. 21:23=================Ну и пошлый же ты пошливы и мысли твои пошлые
21:26
yadkar
пошливы Очередной договорняк - это радость ущербных.---------------Вот ты и есть ущербный. Выше 6 места вам поням и не светит.
21:26
SpaMan
Соседи! СПАСИБО ЧТО БУКСУЕТЕ!
21:25
Дикембе Мутомбо Мполондо Мукамба
Хоп-хоп-хоп, где моя Иннуля?))) Плясать хочу, кончать ей в рот хочу)))
21:24
yadkar
Догнали поней. Скоро обгоним.
21:23
пошливы
Очередной договорняк - это радость ущербных.
21:23
Док_
Так-то с добротным началом второго круга. Медленно, но верно идем к очередному титулу. Осталось четыре игры в этом году (в т.ч. с Краснодаром, Зенитом, ЦСКА) и все надо просто выиграть. И главное при этом не скулить, что чемпионства в этом сезоне уже не видать. Повторюсь, надо играть в свой лучший футбол и победы никуда не денутся. Чтоб мне всю жисть с Мэд Батчером выпивать.
21:21
Ж и в о й
Браво, Спартак!
21:21