"Спартак" одержал волевую победу над "Уфой"

Матч 16-го тура чемпионата России "Спартак" – "Уфа" завершился победой хозяев поля – 3:1. Счет в игре на 10-й минуте открыл нападающий гостей Силвестр Игбун. После точных ударов полузащитника Фернанду, а также форвардов Квинси Промеса и Луиза Адриану красно-белые взяли три очка. Как Промес отпраздновал свой гол - здесь.

Благодаря этой победе подопечные Массимо Карреры поднялись на пятое место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков. "Уфа" располагается на восьмой строчке.

Промес: супергол, празднование с Каррерой и "жест Аршавина"

Чемпионат России

Премьер-лига

16-й тур

"Спартак" (Москва) - "Уфа" - 3:1 (1:1)

Голы: Игбун, 10 (0:1). Фернанду, 37 - штрафной (1:1). Промес, 63 (2:1). Луиз Адриану, 79 (3:1).

"Спартак": Селихов, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Промес, Глушаков (Самсонов, 87), Фернанду, Попов (Пашалич, 75), Луиз Адриану, Зе Луиш.

"Уфа": Беленов, Никитин, Аликин (Фатаи, 90), Тумасян (Обляков, 67), Живоглядов, Салатич, Пауревич, Стоцкий, Ванек (Кротов, 67), Йокич, Игбун.

Предупреждения: Пауревич, 47. Луиз Адриану, 52. Игбун, 52.

Судьи: ЧИСТЯКОВ (Азов). Березнев, Усачев (оба - Ростов-на-Дону).

5 ноября. Москва. Стадион "Открытие Арена".

Трансляция матча "Спартак" – "Уфа" //

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