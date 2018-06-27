"Спартак" одержал третью победу в сезоне, обыграв "Строгино". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

Первый гол забил нападающий "Спартака" Зе Луиш, результативную передачу записал на свой счет Нимели. Второй мяч на счету хавбека красно-белых Александра Ломовицкого.

"Строгино" ответили одним забитым мячом Маркова.

Товарищеский матч. Клубы - 2018

"Спартак" (Москва) - "Строгино" - 2:1 (0:0)

"Спартак": Максименко (Ребров, 46), Ещенко (Лихачев, 46), Петкович (Тигиев, 46), Жиго (Мамин, 46), Глушаков (Комбаров, 46), Фернанду (Полубояринов, 46), Пантелеев (Ломовицкий, 46), Бакаев (Игнатов, 46), Ханни (Еременко, 46), Мельгарехо (Зе Луиш, 46), Педро Роша (Нимели, 46).

Голы: Зе Луиш, 49 (1:0). Ломовицкий, 73 (2:0). Марков, 87 (2:1).

27 июня. Химки. Стадион "Родина".