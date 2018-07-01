"Спартак" одержал пятую победу подряд, обыграв "Авангард" с помощью гола Жиго

"Спартак" в контрольном матче победил курский "Авангард" со счетом 2:0. Голы забили новичок команды французский защитник Самюэль Жиго, а также нападающий Зе Луиш.

Матч с "Авангардом" стал для "Спартака" последним на домашнем сборе в Москве. 6 июля команда отправится на сбор в Австрию, где проведет шесть контрольных игр.

Победа стала над "Авангардом" для красно-белых стала уже пятой подряд в новом сезоне.

10 июля "Спартак" встретится с хорватской "Риекой", 11 июля – с чешским "Словацко", 15 июля – с сербским "Пролетером", 16 июля – со словенским "Рударом", 20 июля – с турецким "Трабзонспором", а 21 июля – с израильским "Ашдодом".

Товарищеский матч

"Спартак" - "Авангард" К - 2:0 (1:0)

Голы: Жиго, 15 (1:0). Зе Луиш, 53 - с пенальти (2:0).

"Спартак": Максименко (Терешкин, 66), Ещенко (Лихачев, 46), Петкович (Тигиев, 46. Пантелеев, 75), Жиго (Мамин, 46), Комбаров (Миронов, 46), Глушаков (Тимофеев, 46), Фернанду (Полубояринов, 46), Ломовицкий (Еременко, 46), Ханни (Зе Луиш, 46), Луиз Адриану (Руденко, 46), Нимели (Педро Роша, 46).

Судья: Еськов (Москва).

1 июля. Химки. Стадион "Родина".