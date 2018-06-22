"Спартак" обжаловал решение УЕФА по запрету посещения гостевых еврокубковых матчей

"Спартак" подал апелляцию на решение УЕФА запретить болельщикам красно-белых посещать два предстоящих гостевых матча в еврокубках, информирует официальный сайт клуба.

Напомним, 31 мая контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел дело о беспорядках, устроенных спартаковскими болельщиками в Бильбао во время проведения матча 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком".

Московский клуб был наказан штрафом в размере 55 000 евро, а также запретом на продажу билетов болельщикам красно-белых на два гостевых матча и один условно с испытательным сроком – два года.

УЕФА жестко наказал "Спартак" за беспорядки в Бильбао //

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