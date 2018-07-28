"Спартак" обыграл "Оренбург"

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Оренбург" - 1:0. 4-я минута. Самюэль ЖИГО забивает в дебютной игре за красно-белых. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

"Спартак" на своем поле в матче 1-го тура РПЛ победил "Оренбург" (1:0). Единственный гол на 4-й минуте забил новичок красно-белых защитник Самюэль Жиго.

В составе "Спартака" также дебютировал хавбек Александр Ташаев.

С первых минут в составе красно-белых вышли 20-летние Александр Максименко и Александр Ломовицкий.

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1-й тур

"Спартак" (Москва) – "Оренбург" – 1:0 (1:0)

Гол: Жиго, 4.

"Спартак": Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров, Ломовицкий (Ташаев, 72), Фернанду, Зобнин, Глушаков (Попов, 81), Промес (Тимофеев, 90+1), Зе Луиш.

"Оренбург": Фролов, Бегич, Андреев, Ойеволе, Терехов, Чуканов (Кулишев, 57), Афонин, Сутормин, Попович, Чиркин (Маляров, 61), Козлов.

Предупреждения: Фролов, 4. Ойеволе, 35. Терехов, 35.

Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ), Стипиди (Краснодар), Хатуев (Грозный).

28 июля. Москва. Стадион "Открытие Арена". 36672 зрителя.

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