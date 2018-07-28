"Спартак" обыграл "Оренбург"

"Спартак" на своем поле в матче 1-го тура РПЛ победил "Оренбург" (1:0). Единственный гол на 4-й минуте забил новичок красно-белых защитник Самюэль Жиго.
В составе "Спартака" также дебютировал хавбек Александр Ташаев.
С первых минут в составе красно-белых вышли 20-летние Александр Максименко и Александр Ломовицкий.
Чемпионат России
Премьер-лига
1-й тур
"Спартак" (Москва) – "Оренбург" – 1:0 (1:0)
Гол: Жиго, 4.
"Спартак": Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров, Ломовицкий (Ташаев, 72), Фернанду, Зобнин, Глушаков (Попов, 81), Промес (Тимофеев, 90+1), Зе Луиш.
"Оренбург": Фролов, Бегич, Андреев, Ойеволе, Терехов, Чуканов (Кулишев, 57), Афонин, Сутормин, Попович, Чиркин (Маляров, 61), Козлов.
Предупреждения: Фролов, 4. Ойеволе, 35. Терехов, 35.
Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ), Стипиди (Краснодар), Хатуев (Грозный).
28 июля. Москва. Стадион "Открытие Арена". 36672 зрителя.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2018-2019/
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- Александр Максименко
- Александр Ташаев
- Александр Ломовицкий
- Самюэль Жиго