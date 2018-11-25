"Спартак" обыграл "Крылья Советов" и одержал первую победу при Кононове

"Спартак" в матче 15-го тура чемпионата России обыграл "Крылья Советов" (3:1) в матче 15-го тура чемпионата России.

Первый тайм завершился со счетом 0:0, а на 49-й минуте гостей вывел вперед Сергей Корниленко. У "Спартака" на 59-й минуте отличился Софьян Ханни, а уже на 61-й хозяева повели благодаря мячу Лоренсо Мельгарехо. Третий мяч в активе Луиза Адриану. Это был первый официальный матч "красно-белых" под руководством нового главного тренера Олега Кононова.

"Спартак" набрал 22 очка и на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице. У "Крыльев Советов" 14 очков и 13-е место. В следующем туре "Спартак" примет "Локомотив", а "Крылья Советов" на выезде сыграют с "Оренбургом".

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15-й тур

"Спартак" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) - 3:1 (0:0)

Голы: Корниленко, 49 (0:1). Ханни, 59 (1:1). Мельгарехо, 60 (2:1). Луиз Адриану, 90 (3:1).

"Спартак": Ребров, Ещенко, Джикия, Кутепов, Комбаров, Ханни, Фернанду, Глушаков, Ломовицкий (Мельгарехо, 56), Луиз Адриану, Зе Луиш (Зобнин, 72. Попов, 84).

"Крылья Советов": Рыжиков, Тигиев, Самарджич, Рохель, Зотов, Канунников (Ткачук, 18), Башкиров, Антон, Шейдаев, Яковлев (Молло, 74), Корниленко (Соболев, 63).

Предупреждения: Башкиров, 9. Зе Луиш, 46. Шейдаев, 83. Луиз Адриану, 88.

Судьи: Москалев (Воронеж). Миневич (Смоленск), Глот (Ярославль).

25 ноября. Москва. Стадион "Открытие Арена".

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