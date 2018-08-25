"Спартак" обыграл "Динамо". Рыков забил Максименко со своей половины поля

"Спартак" победил "Динамо" со счетом 2:1 в домашнем матче пятого тура российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Открытие Арене" в присутствии 43 139 зрителей.

В составе победителей отличились Квинси Промес (7 минута, с пенальти) и Лоренсо Мельгарехо (14).

В составе гостей гол забил Владимир Рыков (82). Он поразил ворота Александра Максименко, забив со своей половины поля. 20-летний вратарь красно-белых прервал четырехматчевую серию без пропущенных мячей в РПЛ.

"Спартак" набрал 13 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. "Динамо" с 6 очками располагается на восьмом месте.

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Премьер-лига

5-й тур

"Спартак" (Москва) - "Динамо" (Москва) - 2:1 (2:0)

Голы: Промес, 7 - с пенальти (1:0). Мельгарехо, 14 (2:0). Рыков, 82 (2:1).

"Спартак" (Москва): Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Мельгарехо, Самедов (Тимофеев, 74), Фернанду, Зобнин, Глушаков (Попов, 61), Промес, Зе Луиш (Луиз Адриану, 87).

"Динамо" (Москва): Шунин, Козлов (Хольмен, 19), Рыков, Шуньич, Рауш (Морозов, 87), Черных, Тетте, Соу, Панченко (Марков, 67), Жоаузинью, Луценко.

Предупреждения: Рыков, 26. Соу, 34. Рассказов, 42. Тетте, 49. Зобнин, 64. Луиз Адриану, 90+4.

Судьи: ТУРБИН (Дмитров), Петросян (Бронницы), Богданов (Верея).

25 августа. Москва. Стадион "Открытие Арена".