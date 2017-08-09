"Спартак" обыграл "Арсенал" после разгрома от "Зенита"

"Спартак" обыграл "Арсенал" со счетом 2:0 в матче 5-го тура чемпионата России. Открыл счет в первом тайме Квинси Промес с передачи полузащитника Марио Пашалича. А после перерыва впервые с октября прошлого года отличился Зе Луиш.

Для хорватского футболиста эта встреча стала первой в основном составе красно-белых, также он отметился первым результативным действием.

В первом тайме серьезную травму получил полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев. Футболист в попытке перехватить мяч после разворота неудачно поставил левую ногу и вывернул ее, после чего упал на газон. Врачи красно-белых после быстрого осмотра переложили Тимофеева на носилки – и он покинул поле на электрокаре.

По сравнению с воскресным матчем с "Зенитом" в Санкт-Петербурге (1:5) главный тренер чемпионов Массимо Каррера не включил в число первых одиннадцати восьмерых игроков. В запасе остались Ребров, Ещенко, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков, Фернанду, Попов плюс дисквалифицирован Луиз Адриану. Свое место в "старте" сохранили только Джикия, Самедов и Промес.

Чемпионат России

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5-й тур

"Спартак" (Москва) – "Арсенал" (Тула) – 2:0 (1:0)

Голы: Промес, 20 (1:0). Зе Луиш, 84 (2:0).

"Спартак": Селихов, Петкович (Ещенко, 62), Джикия, Таски, Тигиев, Самедов, Пашалич, Тимофеев (Глушаков, 31), Ананидзе (Попов, 65), Промес, Зе Луиш.

"Арсенал": Габулов, Виктор Альварес, Беляев, Денисов, Александров, Шевченко, Чаушич, Берхамов (Бурчану, 21), Максимов (Горбатенко, 63), Ткачев, Джорджевич (Сикоев, 77).

Предупреждения: Тигиев, 24. Виктор Альварес, 45+2. Самедов, 64. Денисов, 75. Беляев, 90+2.

Судьи: КУЛИКОВ (Саранск). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).

9 августа. Москва. Стадион "Открытие Арена". 26183 зрителя.

Трансляция матча "Спартак" – "Арсенал"