21:25 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" обыграл "Арсенал" после разгрома от "Зенита"

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Арсенал" - 2:0. Квинси ПРОМЕС (слева) и Марио ПАШАЛИЧ празднуют победный гол. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Арсенал" - 2:0. Квинси ПРОМЕС (слева) и Марио ПАШАЛИЧ празднуют победный гол. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"Спартак" обыграл "Арсенал" со счетом 2:0 в матче 5-го тура чемпионата России. Открыл счет в первом тайме Квинси Промес с передачи полузащитника Марио Пашалича. А после перерыва впервые с октября прошлого года отличился Зе Луиш.

Для хорватского футболиста эта встреча стала первой в основном составе красно-белых, также он отметился первым результативным действием.

В первом тайме серьезную травму получил полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев. Футболист в попытке перехватить мяч после разворота неудачно поставил левую ногу и вывернул ее, после чего упал на газон. Врачи красно-белых после быстрого осмотра переложили Тимофеева на носилки – и он покинул поле на электрокаре.

По сравнению с воскресным матчем с "Зенитом" в Санкт-Петербурге (1:5) главный тренер чемпионов Массимо Каррера не включил в число первых одиннадцати восьмерых игроков. В запасе остались РебровЕщенкоБоккеттиД. КомбаровГлушаковФернандуПопов плюс дисквалифицирован Луиз Адриану. Свое место в "старте" сохранили только ДжикияСамедов и Промес.

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Спартак" (Москва) – "Арсенал" (Тула) – 2:0 (1:0)

Голы: Промес, 20 (1:0). Зе Луиш, 84 (2:0).

"Спартак": Селихов, Петкович (Ещенко, 62), Джикия, Таски, Тигиев, Самедов, Пашалич, Тимофеев (Глушаков, 31), Ананидзе (Попов, 65), Промес, Зе Луиш.

"Арсенал": Габулов, Виктор Альварес, Беляев, Денисов, Александров, Шевченко, Чаушич, Берхамов (Бурчану, 21), Максимов (Горбатенко, 63), Ткачев, Джорджевич (Сикоев, 77).

Предупреждения: Тигиев, 24. Виктор Альварес, 45+2. Самедов, 64. Денисов, 75. Беляев, 90+2.

Судьи: КУЛИКОВ (Саранск). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).

9 августа. Москва. Стадион "Открытие Арена". 26183 зрителя.

Трансляция матча "Спартак" – "Арсенал"

Опрос

Кто забьет больше голов в этом сезоне - Луиз Адриану/Промес или Дзюба/Кокорин?
голосовать

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (86)
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serzheo

Алексей Д.___ Таки ты в курсе? Ну так поведай вкрадце.

22:16

Millwall82

SpaMan, а зачем играть доги с заведомо сильным составом? Никто ведь в штрафной как в матчах ЦСКА не распутается.

22:15

Алексей Д.

Серёнь, открывай скорее правила игры в футбол. Чтобы время зря не тратить - правило номер 11. Удачи в изучении

22:15

С.Мороз

Федун!!!У Ростова остались два мужика-Калачев и Гацкан,купи их! зачем нам Луаны,Гараи....??Гацкан сильнее и Глушака и Попова и Пашалича и Ананидзе,добавь к Гацкану Фернандо (если чудить своими пятками не будет,а с диагональками у него порядок) и подлечившегося Зобнина -будет сильнейшая центральная ось!А Каолачёв уж таймик отбегает так что и Ещенко с Петковичем не снилось и передачки на Промеса с Адриану отдаст какие надо,да и у обоих у них есть опыт(и не слабый) игры в Лиге Чемпионов.Федун бери мужичков!!!

22:13

serzheo

Я очень жду товарища Боброва или еще кого. Не то что бы это важно, Лестер, он и есть Лестер. Но я хочу услышать пояснения к первому голу. Лубопытство...

22:13

SpaMan

Millwall82 СпаМэн, как доги раскатывать шикарно из года в год показывает ЦСКА, зачем усиление? Когда таки можно договориться. 22:04 --- Логично. А раз усиление нужно, значит догов нет. Логика?))

22:10

SPIRT-EXPRESS

бомжи, чего вы тут делаете? уж отскочили вы сегодня уж точно не из-за козней Спартака

22:09

Алексей Д.

Уфа в прошлом году так долг отдавала за сохранение прописки в РФПЛ сезона 15/16, что аж единственное домашнее поражение чемпиону нанесла) Туляки, лошары! Не умеют правильно долги отдавать!

22:09

serzheo

Алексей Д._____ Все разглядели, ты не ту страничку читаешь.

22:09

rams

Откровенно вытягивают спартачок!!! Гол спорный,свистки в их пользу,лизуны из Тулы вообще поляну не видят,не бегут..

22:07

Ю.Ю.

SpaMan ========= Ковровые бомбежки бомжей уже прошли? ________________ Нет, ещё слышно хрюканье.

22:06

Алексей Д.

Серёга - красавчик! Офсайд разглядел. Никто не смог, а он смог. Зоркий парень, завидую

22:05

marksan

Кто бы сомневался в результате! С утра ещё говорил, что Арсенал ляжет! Такое красивое название и одни понты!

22:05

Millwall82

СпаМэн, как доги раскатывать шикарно из года в год показывает ЦСКА, зачем усиление? Когда таки можно договориться.

22:04

пошливы

Что вам дался Зенит. Главное что Спартак - это команда-МЕНСТРУАЦИЯ. Воняет от очередного ДОГОВОРНЯКА. Красиво защитники разбегаются, чтобы не мешать чмошникам убежать к воротам. ЛЧ - договрняка не будет. А будут менстры на четвереньках с марковками в жопах.

22:02

Thomas_Boy_

LIPETSKY ________ я не ясновидящий... он так написал как буд-то бомж ___________ Надеюсь, он больше никогда не будет так писать. Хотя, наверное, каждый в своей жизни хоть раз писал как бомж.

22:00

паоло росси

avu1956 Убогие поросятам ДОЛГ вернули.----------они не убогие, а свято верящие)

21:59

SpaMan

Millwall82 Спаман, ну дог чистый был. Многие в этом уверены. 21:59 --- Ага ага конечно

21:59

SpaMan

А нет, еще продолжаются))))

21:59

Millwall82

Спаман, ну дог чистый был. Многие в этом уверены.

21:59

karlikf1

Опять у них только негры забивают.

21:58

avu1956

Убогие поросятам ДОЛГ вернули.

21:58

Millwall82

серж, а я то думал скинуть твою тактику Бобу (Манчини) ну при которой ты золото Крыма брал(с)

21:58

SpaMan

Ковровые бомбежки бомжей уже прошли?

21:58

LIPETSKY

Thomas_Boy_ я не ясновидящий... он так написал как буд-то бомж

21:57

паоло росси

спартак молодец! сплюнул после питера и выиграл у мощной команды, проигравшей тосно)

21:56

Thomas_Boy_

LIPETSKY Thomas_Boy_ ТЫ О ЧЕМ __________ О том, что одного из виднейших членов КБ-Брацтва некоторые в бомжи записывают.

21:55

serzheo

Millwall82____ Нет. Морвол. Так Спартак голы забивал. Нам, к сожалению не разрешали. Но им видимо можно)))

21:55

Millwall82

Серж, ты так на золото Крыма и Макенны играл?)))

21:53

$n10nep$

Ю.Ю. LIPETSKY ========== $n10nep$ пишу здесь как захочу... БОМЖИК НЕ ЗЛИСЬ.. Я ЖЕ НЕ ВИНОВАТ ЧТО ТВОИ БОГАЧИ ВНИЧЬЮ СЫГРАЛИ ________________ Вот оно как... Добро пожаловать за титулами, $n10nep$))) 21:46 ====================================================== Я всегда с радостью. Кто если не Флагман))

21:51