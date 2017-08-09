"Спартак" обыграл "Арсенал" после разгрома от "Зенита"

"Спартак" обыграл "Арсенал" со счетом 2:0 в матче 5-го тура чемпионата России. Открыл счет в первом тайме Квинси Промес с передачи полузащитника Марио Пашалича. А после перерыва впервые с октября прошлого года отличился Зе Луиш.
Для хорватского футболиста эта встреча стала первой в основном составе красно-белых, также он отметился первым результативным действием.
В первом тайме серьезную травму получил полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев. Футболист в попытке перехватить мяч после разворота неудачно поставил левую ногу и вывернул ее, после чего упал на газон. Врачи красно-белых после быстрого осмотра переложили Тимофеева на носилки – и он покинул поле на электрокаре.
По сравнению с воскресным матчем с "Зенитом" в Санкт-Петербурге (1:5) главный тренер чемпионов Массимо Каррера не включил в число первых одиннадцати восьмерых игроков. В запасе остались Ребров, Ещенко, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков, Фернанду, Попов плюс дисквалифицирован Луиз Адриану. Свое место в "старте" сохранили только Джикия, Самедов и Промес.
Чемпионат России
Премьер-лига
5-й тур
"Спартак" (Москва) – "Арсенал" (Тула) – 2:0 (1:0)
Голы: Промес, 20 (1:0). Зе Луиш, 84 (2:0).
"Спартак": Селихов, Петкович (Ещенко, 62), Джикия, Таски, Тигиев, Самедов, Пашалич, Тимофеев (Глушаков, 31), Ананидзе (Попов, 65), Промес, Зе Луиш.
"Арсенал": Габулов, Виктор Альварес, Беляев, Денисов, Александров, Шевченко, Чаушич, Берхамов (Бурчану, 21), Максимов (Горбатенко, 63), Ткачев, Джорджевич (Сикоев, 77).
Предупреждения: Тигиев, 24. Виктор Альварес, 45+2. Самедов, 64. Денисов, 75. Беляев, 90+2.
Судьи: КУЛИКОВ (Саранск). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).
9 августа. Москва. Стадион "Открытие Арена". 26183 зрителя.
Трансляция матча "Спартак" – "Арсенал"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #СпартакАрсенал 1:0 20' Куинси Промес @QPromes pic.twitter.com/w2pZ9Jc8Jf– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 августа 2017 г.
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Дополнительная информация
- Александр Самедов
- Дмитрий Комбаров
- Артем Ребров
- Денис Глушаков
- Зенит СПб
- Спартак (футбол)
- Сальваторе Боккетти
- Арсенал Тл
- Луиз Адриану
- Артем Тимофеев
- Андрей Ещенко
- Ивелин Попов
- Квинси Промес
- Фернанду Лукас Мартинс
- Массимо Каррера
- Георгий Джикия
- Марио Пашалич
serzheo
Алексей Д.___ Таки ты в курсе? Ну так поведай вкрадце.
22:16
Millwall82
SpaMan, а зачем играть доги с заведомо сильным составом? Никто ведь в штрафной как в матчах ЦСКА не распутается.
22:15
Алексей Д.
Серёнь, открывай скорее правила игры в футбол. Чтобы время зря не тратить - правило номер 11. Удачи в изучении
22:15
С.Мороз
Федун!!!У Ростова остались два мужика-Калачев и Гацкан,купи их! зачем нам Луаны,Гараи....??Гацкан сильнее и Глушака и Попова и Пашалича и Ананидзе,добавь к Гацкану Фернандо (если чудить своими пятками не будет,а с диагональками у него порядок) и подлечившегося Зобнина -будет сильнейшая центральная ось!А Каолачёв уж таймик отбегает так что и Ещенко с Петковичем не снилось и передачки на Промеса с Адриану отдаст какие надо,да и у обоих у них есть опыт(и не слабый) игры в Лиге Чемпионов.Федун бери мужичков!!!
22:13
serzheo
Я очень жду товарища Боброва или еще кого. Не то что бы это важно, Лестер, он и есть Лестер. Но я хочу услышать пояснения к первому голу. Лубопытство...
22:13
SpaMan
Millwall82 СпаМэн, как доги раскатывать шикарно из года в год показывает ЦСКА, зачем усиление? Когда таки можно договориться. 22:04 --- Логично. А раз усиление нужно, значит догов нет. Логика?))
22:10
SPIRT-EXPRESS
бомжи, чего вы тут делаете? уж отскочили вы сегодня уж точно не из-за козней Спартака
22:09
Алексей Д.
Уфа в прошлом году так долг отдавала за сохранение прописки в РФПЛ сезона 15/16, что аж единственное домашнее поражение чемпиону нанесла) Туляки, лошары! Не умеют правильно долги отдавать!
22:09
serzheo
Алексей Д._____ Все разглядели, ты не ту страничку читаешь.
22:09
rams
Откровенно вытягивают спартачок!!! Гол спорный,свистки в их пользу,лизуны из Тулы вообще поляну не видят,не бегут..
22:07
Ю.Ю.
SpaMan ========= Ковровые бомбежки бомжей уже прошли? ________________ Нет, ещё слышно хрюканье.
22:06
Алексей Д.
Серёга - красавчик! Офсайд разглядел. Никто не смог, а он смог. Зоркий парень, завидую
22:05
marksan
Кто бы сомневался в результате! С утра ещё говорил, что Арсенал ляжет! Такое красивое название и одни понты!
22:05
Millwall82
СпаМэн, как доги раскатывать шикарно из года в год показывает ЦСКА, зачем усиление? Когда таки можно договориться.
22:04
пошливы
Что вам дался Зенит. Главное что Спартак - это команда-МЕНСТРУАЦИЯ. Воняет от очередного ДОГОВОРНЯКА. Красиво защитники разбегаются, чтобы не мешать чмошникам убежать к воротам. ЛЧ - договрняка не будет. А будут менстры на четвереньках с марковками в жопах.
22:02
Thomas_Boy_
LIPETSKY ________ я не ясновидящий... он так написал как буд-то бомж ___________ Надеюсь, он больше никогда не будет так писать. Хотя, наверное, каждый в своей жизни хоть раз писал как бомж.
22:00
паоло росси
avu1956 Убогие поросятам ДОЛГ вернули.----------они не убогие, а свято верящие)
21:59
SpaMan
Millwall82 Спаман, ну дог чистый был. Многие в этом уверены. 21:59 --- Ага ага конечно
21:59
SpaMan
А нет, еще продолжаются))))
21:59
Millwall82
Спаман, ну дог чистый был. Многие в этом уверены.
21:59
karlikf1
Опять у них только негры забивают.
21:58
avu1956
Убогие поросятам ДОЛГ вернули.
21:58
Millwall82
серж, а я то думал скинуть твою тактику Бобу (Манчини) ну при которой ты золото Крыма брал(с)
21:58
SpaMan
Ковровые бомбежки бомжей уже прошли?
21:58
LIPETSKY
Thomas_Boy_ я не ясновидящий... он так написал как буд-то бомж
21:57
паоло росси
спартак молодец! сплюнул после питера и выиграл у мощной команды, проигравшей тосно)
21:56
Thomas_Boy_
LIPETSKY Thomas_Boy_ ТЫ О ЧЕМ __________ О том, что одного из виднейших членов КБ-Брацтва некоторые в бомжи записывают.
21:55
serzheo
Millwall82____ Нет. Морвол. Так Спартак голы забивал. Нам, к сожалению не разрешали. Но им видимо можно)))
21:55
Millwall82
Серж, ты так на золото Крыма и Макенны играл?)))
21:53
$n10nep$
Ю.Ю. LIPETSKY ========== $n10nep$ пишу здесь как захочу... БОМЖИК НЕ ЗЛИСЬ.. Я ЖЕ НЕ ВИНОВАТ ЧТО ТВОИ БОГАЧИ ВНИЧЬЮ СЫГРАЛИ ________________ Вот оно как... Добро пожаловать за титулами, $n10nep$))) 21:46 ====================================================== Я всегда с радостью. Кто если не Флагман))
21:51