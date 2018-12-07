"Спартак" обыграл "Анжи" в молодежном первенстве

"Спартак" переиграл "Анжи" в матче 17-го тура молодежного первенства среди команд премьер-лиги - 3:2. В составе победителей дубль оформил Данила Прошляков, еще один гол забил Дмитрий Маркитесов. За махачкалинский клуб отличились Саид Алиев и Камиль Закиров.

Молодежные команды

17-й тур

"Анжи - мол." (Махачкала) - "Спартак - мол." (Москва) - 2:3 (1:1)

Голы: Алиев, 19 - с пенальти (1:0). Маркитесов, 23 (1:1). Закиров, 48 (2:1). Прошляков, 84 (2:2). Прошляков, 87 (2:3).

Удаление: Лопатин (Спартак - мол.), 72.

Судья: Харин (Вологда).

7 декабря. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена. 3-е поле".

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