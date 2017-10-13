"Спартак" обыграл "Ахмат" и вышел на пятое место

В матче 13-го тура чемпионата России "Ахмат" на своем поле уступил "Спартаку" – 1:2. Открыл счет Денис Глушаков, для которого эта игра стала первой после травмы – последний раз он появлялся на поле 13 сентября во встрече с "Марибором" (1:1). Решающий мяч на счету Лоренсо Мельгарехо, замененного на 86-й минуте из-за травмы.

Эта победа стала первой для красно-белых в чемпионате в нынешнем сезоне, добытой на выезде. Столичная команда поднялась на пятое место в таблице, обойдя своего сегодняшнего противника.

Чемпионат России

Премьер-лига

13-й тур

"Ахмат" (Грозный) – "Спартак" (Москва) – 1:2 (0:1)

Голы: Глушаков, 30 (0:1). Родолфу, 70 - с пенальти (1:1). Мельгарехо, 72 (1:2).

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Родолфу, Филипе Сампайю, Бериша, Бацуев (Ахъядов, 90+3), Исмаэл, Лео Жаба (Раванелли, 64), Мбенг, Садаев (Митришев, 63).

"Спартак": Селихов, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Промес, Фернанду, Глушаков (Попов, 90+3), Самедов, Педро Роша (Мельгарехо, 68. Пашалич, 86), Луиз Адриану.

Предупреждения: Лео Жаба, 35. Семенов, 40. Ещенко, 50. Селихов, 77.

Судьи: ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург). Демешко (Химки), Данченко (Уфа).

13 октября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

Трансляция матча "Ахмат" - "Спартак"