21:24 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" обыграл "Ахмат" и вышел на пятое место

Сегодня. Грозный. "Ахмат" - "Спартак" - 1:2. Денис ГЛУШАКОВ вернулся после травмы и забил. Фото Александр СТУПНИКОВ, ФК "Спартак"
Сегодня. Грозный. "Ахмат" - "Спартак" - 1:2. Денис ГЛУШАКОВ вернулся после травмы и забил. Фото Александр СТУПНИКОВ, ФК "Спартак"
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В матче 13-го тура чемпионата России "Ахмат" на своем поле уступил "Спартаку" – 1:2. Открыл счет Денис Глушаков, для которого эта игра стала первой после травмы – последний раз он появлялся на поле 13 сентября во встрече с "Марибором" (1:1). Решающий мяч на счету Лоренсо Мельгарехо, замененного на 86-й минуте из-за травмы.

Эта победа стала первой для красно-белых в чемпионате в нынешнем сезоне, добытой на выезде. Столичная команда поднялась на пятое место в таблице, обойдя своего сегодняшнего противника.

Чемпионат России

Премьер-лига

13-й тур

"Ахмат" (Грозный) – "Спартак" (Москва) – 1:2 (0:1)

Голы: Глушаков, 30 (0:1). Родолфу, 70 - с пенальти (1:1). Мельгарехо, 72 (1:2).

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Родолфу, Филипе Сампайю, Бериша, Бацуев (Ахъядов, 90+3), Исмаэл, Лео Жаба (Раванелли, 64), Мбенг, Садаев (Митришев, 63).

"Спартак": Селихов, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Промес, Фернанду, Глушаков (Попов, 90+3), Самедов, Педро Роша (Мельгарехо, 68. Пашалич, 86), Луиз Адриану.

Предупреждения: Лео Жаба, 35. Семенов, 40. Ещенко, 50. Селихов, 77.

Судьи: ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург). Демешко (Химки), Данченко (Уфа).

13 октября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

Трансляция матча "Ахмат" - "Спартак"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (12)
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$n10nep$

Какие у команды болельщики, такие и победы...

21:29

waleriy

Валидольная концовка - не первый раз уже. Надо Каррере поработать против такких концовок

21:29

konstantin sh

Долгожданная гостевая победа!

21:29

Thomas_Boy_

Два гола забивай исподтишка, трусливый Селихов минута тянул, Мельгареха минута тянул. Гнилой победа. Стыдно за такой победа. "Ахмат" сильнее.

21:28

devoted

Спартак. Часть 2. Восхождение. Что-то вроде этого будет на протяжении всего ближайшего уикэнда в спорт-экспресс.

21:28

гаттузо туп

Жду рассказов конеебомжей,как не честно мы обыгали "Ахмат"...Первый пошел...)))

21:27

Фрэнки четыре пальца

Спартак расшатает положуху среди псевдолидеров.А тачковку очков подсчитаем по весне!!!!!!!!!!

21:27

Щас спою

На зло убогим бакланам

21:27

Бней Иегуда

На классе!))

21:27