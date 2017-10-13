"Спартак" обыграл "Ахмат" и вышел на пятое место

В матче 13-го тура чемпионата России "Ахмат" на своем поле уступил "Спартаку" – 1:2. Открыл счет Денис Глушаков, для которого эта игра стала первой после травмы – последний раз он появлялся на поле 13 сентября во встрече с "Марибором" (1:1). Решающий мяч на счету Лоренсо Мельгарехо, замененного на 86-й минуте из-за травмы.
Эта победа стала первой для красно-белых в чемпионате в нынешнем сезоне, добытой на выезде. Столичная команда поднялась на пятое место в таблице, обойдя своего сегодняшнего противника.
Чемпионат России
Премьер-лига
13-й тур
"Ахмат" (Грозный) – "Спартак" (Москва) – 1:2 (0:1)
Голы: Глушаков, 30 (0:1). Родолфу, 70 - с пенальти (1:1). Мельгарехо, 72 (1:2).
"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Родолфу, Филипе Сампайю, Бериша, Бацуев (Ахъядов, 90+3), Исмаэл, Лео Жаба (Раванелли, 64), Мбенг, Садаев (Митришев, 63).
"Спартак": Селихов, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Промес, Фернанду, Глушаков (Попов, 90+3), Самедов, Педро Роша (Мельгарехо, 68. Пашалич, 86), Луиз Адриану.
Предупреждения: Лео Жаба, 35. Семенов, 40. Ещенко, 50. Селихов, 77.
Судьи: ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург). Демешко (Химки), Данченко (Уфа).
13 октября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".
Трансляция матча "Ахмат" - "Спартак"
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 13-й тур. #АхматСпартак 0:1 30' Денис Глушаков @DGlushakov8 pic.twitter.com/B2TqbHslsU– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 октября 2017 г.
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @akhmatgrozny#НашФутбол #РФПЛ. 13-й тур. #АхматСпартак 1:1 70' Родолфо (пенальти) @rdbispo pic.twitter.com/Ss3b2E4nQ3– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 октября 2017 г.
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 13-й тур. #АхматСпартак 1:2 72' Лоренсо Мельгарехо @Melgarejo25 pic.twitter.com/X3XyERjwAb– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 октября 2017 г.
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Какие у команды болельщики, такие и победы...
21:29
waleriy
Валидольная концовка - не первый раз уже. Надо Каррере поработать против такких концовок
21:29
konstantin sh
Долгожданная гостевая победа!
21:29
Thomas_Boy_
Два гола забивай исподтишка, трусливый Селихов минута тянул, Мельгареха минута тянул. Гнилой победа. Стыдно за такой победа. "Ахмат" сильнее.
21:28
devoted
Спартак. Часть 2. Восхождение. Что-то вроде этого будет на протяжении всего ближайшего уикэнда в спорт-экспресс.
21:28
гаттузо туп
Жду рассказов конеебомжей,как не честно мы обыгали "Ахмат"...Первый пошел...)))
21:27
Фрэнки четыре пальца
Спартак расшатает положуху среди псевдолидеров.А тачковку очков подсчитаем по весне!!!!!!!!!!
21:27
Щас спою
На зло убогим бакланам
21:27
Бней Иегуда
На классе!))
21:27